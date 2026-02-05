Ngoại trưởng Nga cảnh báo nguy cơ phản ứng dây chuyền nguy hiểm từ căng thẳng Mỹ - Iran

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo, Trung Đông hiện đang giống như “một bãi mìn chờ đợi phản ứng dây chuyền”. Và sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể kích hoạt điều đó.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RT, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng, Iran là đối tác thân thiết của Nga. Do đó, Mátxcơva rất quan tâm đến những diễn biến ở Trung Đông.

“Tình hình rất dễ bùng nổ, không chỉ đối với Iran mà còn đối với toàn bộ Trung Đông. Có quá nhiều quả mìn được chôn ở đó, chờ đợi bị kích hoạt bởi một bước chân vụng về”, ông nói.

“Iran, Israel và Mỹ đều biết rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia việc thực hiện thỏa thuận, nếu các bên đạt được điều này”.

Năm ngoái, một xung đột lớn đã nổ ra do cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chuỗi các cuộc tấn công tầm xa kéo dài hai tuần giữa hai quốc gia đã lên đến đỉnh điểm với sự can thiệp của Mỹ, khi Washington ném bom các địa điểm kiên cố ở Iran mà quân đội Israel không có phương tiện để phá hủy.

Những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ khả năng tiến hành một cuộc tấn công mới vào Iran để gây áp lực lên Tehran, trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn đang lan rộng ở nước này. Mỹ và Iran cũng đang tham gia các cuộc đàm phán căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân, nhưng chưa có tín hiệu tích cực nào.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn hãng tin RT. (Ảnh: RT)

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ quan điểm về tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte liên quan đến việc triển khai quân đội tới Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.

“Tôi không biết phái đoàn của chúng tôi sẽ được đề nghị những gì khi gặp phái đoàn Ukraine ở Abu Dhabi”, ông Lavrov nói. “Nếu đó là những gì phía Ukraine mang đến hội nghị, thì tôi có thêm lý do để tin rằng Kiev không cần hòa bình”.

Ông Lavrov nói thêm, rằng Mátxcơva vẫn sẵn sàng theo đuổi giải pháp ngoại giao, nhưng Kiev tiếp tục đưa ra những yêu cầu và thách thức mới. Ông cáo buộc các quốc gia châu Âu liên tục “thay đổi điều kiện”, trong khi Nga luôn giữ vững những điều khoản của mình trong suốt quá trình đàm phán.

Trong năm qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy cả Kiev và Mátxcơva chấp nhận thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng về các điểm then chốt, bất chấp nhiều vòng đàm phán với các quan chức Mỹ.

Các vấn đề nhạy cảm nhất là yêu cầu của Mátxcơva về việc Ukraine từ bỏ vùng đất mà nước này vẫn đang kiểm soát và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

Nga muốn Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donetsk, bao gồm cả một vành đai các thành phố được phòng thủ kiên cố, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Ngược lại, Ukraine cho rằng cuộc xung đột nên được đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại. Kiev cũng đã bác bỏ bất kỳ yêu cầu rút quân đơn phương nào.