Trung Quốc bãi nhiệm 3 đại biểu quốc hội liên quan đến lĩnh vực quốc phòng

TPO - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ba đại biểu quốc hội có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng đã bị bãi nhiệm, trong bối cảnh nước này đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Các đại biểu bị bãi nhiệm là ông Zhou Xinmin (Chu Tân Dân) - cựu Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), đơn vị sản xuất phần lớn máy bay và máy bay không người lái quân sự của Trung Quốc; ông Liu Cangli (Lưu Thương Lý) - nhà nghiên cứu vũ khí hạt nhân lâu năm; và ông Luo Qi (La Kỳ) - kỹ sư trưởng của Tập đoàn Điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc.

Ông Chu được bổ nhiệm làm chủ tịch AVIC vào tháng 3/2024, nhưng tên ông hiện không còn xuất hiện trên trang web của công ty. Một ngày trước khi ông bị bãi nhiệm, AVIC đã tổ chức một cuộc họp về chống tham nhũng. Ông Chu cũng từng là một giám đốc điều hành cấp cao tại nhà sản xuất máy bay COMAC có trụ sở tại Thượng Hải.

Ông Lưu từng điều hành Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc từ năm 2015 đến năm 2024 và đã tiến hành nghiên cứu vũ khí hạt nhân nhiều năm.

Tân Hoa Xã không nêu lý do dẫn đến việc bãi nhiệm, cũng không cho biết những đại biểu này có đang bị điều tra hay không.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, ông Trương Hựu Hiệp - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và ông Lưu Chấn Lập - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.