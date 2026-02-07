Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quan chức Mỹ tuyên bố tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua NATO

Quỳnh Như

TPO - Một quan chức Mỹ cho biết Washington tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev thông qua các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra.

Phát biểu trên kênh truyền hình Newsmax, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker, cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Chừng nào chưa đạt được thỏa thuận hòa bình, chúng ta tiếp tục bán vũ khí cho các đồng minh NATO, và sau đó họ sẽ cung cấp phần lớn số vũ khí đó cho Ukraine để tự vệ", ông Matthew Whitaker nói.

dan.jpg

Theo ôđại diện thường trực của Mỹ tại NATO, các hệ thống vũ khí được đề cập chủ yếu là khí tài phòng không và phòng thủ tên lửa. Ông nói thêm rằng, Mỹ chưa có kế hoạch dừng cung cấp các loại vũ khí tấn công cho Ukraine, bởi chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lực tác chiến của Kiev.

Bên cạnh đó, ông Whitaker cho biết Mỹ kỳ vọng các đồng minh NATO ở châu Âu sẽ tăng cường năng lực quốc phòng, vì điều này rất quan trọng đối với an ninh và ổn định lâu dài của khu vực.

Vòng đàm phán thứ hai về vấn đề Ukraine trong khuôn khổ ba bên với sự tham gia của đại diện Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi ngày 4 và 5/2. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng có thể sẽ xuất hiện những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần tuyên bố việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc các nước NATO ngày càng can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, các lô hàng vũ khí chuyển tới Ukraine có thể bị coi là mục tiêu hợp pháp. Điện Kremlin cũng cho rằng việc NATO cung cấp vũ khí không giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán và có thể gây tác động tiêu cực đến triển vọng hòa bình.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Mỹ #Nga #Ukraine #NATO #vũ khí #đàm phán #hòa bình #cung cấp vũ khí

