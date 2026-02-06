Tướng tình báo quân đội Nga trúng đạn, nghi bị ám sát

TPO - Một tướng lĩnh cấp cao của tình báo quân sự Nga đã bị thương sau khi bị một tay súng nhắm bắn ở Mátxcơva ngày 6/2.

Ông Vladimir Alekseev. (Ảnh: RT)

Theo Ủy ban Điều tra Nga, Trung tướng Vladimir Alekseev - Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Nga (GRU) - đã bị bắn nhiều phát vào lưng bên ngoài nhà riêng ở phía tây thủ đô, trong một vụ việc nghi là ám sát.

Tuyên bố chỉ cho biết ông Alekseev đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông.

Tay súng đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy tìm. Các điều tra viên và đội pháp y đã làm việc tại hiện trường.

Ông Alekseev (64 tuổi) là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga. Ông giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011, và từng giám sát các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những danh hiệu cao quý nhất của nước này.