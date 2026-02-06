Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họp với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia

TPO - Ngày 6/2, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chủ trì cuộc gặp với Ban Thường vụ CPP tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng các lãnh đạo chủ chốt của hai nước. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh quan hệ hai Đảng là nền tảng định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia; khẳng định cuộc gặp giữa hai Đảng có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng chính trị vững chắc, định hướng cho quan hệ và giải quyết một số vấn đề cụ thể giữa hai nước.

Hai bên cho rằng tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh, bất ổn, khó lường, tác động đến các nước trong đó có Việt Nam và Campuchia, đòi hỏi hai Đảng, hai nước cần cùng nhau tăng cường đoàn kết, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, việc không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia vừa là yêu cầu khách quan vừa là nhân tố then chốt, bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác toàn diện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi bên.

Hai bên nhất trí củng cố vững chắc tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm an ninh mạng.

Hai bên cam kết gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và các chuỗi cung ứng công nghiệp chế biến, nông nghiệp trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí đẩy mạnh gắn kết giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực theo hướng lâu dài, coi giáo dục - đào tạo là cầu nối để gắn kết thế hệ trẻ của hai nước; triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký, đồng thời xây dựng các khuôn khổ, khung hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hơn.

Hai bên tiếp tục khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước về hoạch định, phân giới cắm mốc trên đất liền và các thỏa thuận khác về biên giới giữa hai nước; nỗ lực tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được đối với khoảng 16% còn lại, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, không phân biệt đối xử đối với người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ, Mặt trận, giao lưu nhân dân, các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung biên giới, mở rộng quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, ổn định ở khu vực biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và Tiểu vùng Mekong; tăng cường hợp tác trong việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước - hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước sông Mekong.

Ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đều nhất trí với những đánh giá, định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen về quan hệ toàn diện, sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước và bổ sung, làm rõ các kết quả hai bên đã đạt được trong triển khai kết luận cuộc gặp hai Đảng tháng 2/2025 trên các lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, gắn kết kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Hai bên thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và thống nhất một số nội dung trọng tâm phối hợp triển khai kết luận cuộc gặp cấp cao hai Đảng trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác.

﻿Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương CPP giai đoạn 2026-2030; và chứng kiến lễ trao 11 văn kiện gồm:

- Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia

-Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia;

- 3 Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh với chính quyền các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum

- 6 Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai với chính quyền các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom và Stung Treng.