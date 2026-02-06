Bí thư Hà Nội lưu ý xử lý nhà 'siêu mỏng, siêu méo'

TPO - Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm quy hoạch, đặc biệt là đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo theo đúng quy định.

Sáng 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và việc triển khai khắc phục, giải quyết 5 điểm nghẽn lớn tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có dự án đường Vành đai 2.5.

Dự án đường Vành đai 2.5 qua địa bàn phường Cầu Giấy gồm 2 đoạn. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng, đến nay cơ bản hoàn thành xong 95% khối lượng công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ, tính đến nay, phường Cầu Giấy đã hoàn thành toàn bộ công tác di chuyển mộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 2.5 qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: HNM.

Về công tác thu hồi đất, có 104 hộ gia đình cá nhân thuộc diện thu hồi đất, đến nay, UBND phường Cầu Giấy đã ban hành xong 104 thông báo thu hồi đất và công khai theo quy định. Phường phấn đấu xong công tác điều tra và phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ trong quý I-2026.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phường Cầu Giấy tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đề ra. Về tiến độ triển khai dự án sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, ông Ngọc yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thi công công trình bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Lưu ý vấn đề cảnh quan đô thị cần được thiết kế tổng thể, đồng bộ và mang tính lâu dài, bền vững, Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm quy hoạch, đặc biệt là đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo theo đúng quy định... Về vấn đề xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo", quy định liên quan đã có, chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động để xử lý triệt để trên quan điểm bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu địa phương giải phóng mặt bằng đến đâu gọn gàng đến đó; lưu ý việc vận chuyển trạc thải, vật liệu xây dựng và quá trình thi công tại hiện trường hạn chế tối đa phát sinh bụi, bảo đảm môi trường sạch sẽ, không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tại hiện trường dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm). Ảnh: PV.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tại hiện trường dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm). Dự án có diện tích mặt nước 31,5ha; tổng mức đầu tư 1.166,734 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Khởi công quý I-2026, hoàn thành trong quý IV-2026 (hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa năm 2026).

Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công và xong trước mùa mưa năm 2026 để đáp ứng việc tiêu thoát nước trong khu vực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng đặc biệt quan tâm tổng thể mặt bằng thi công, tổng tiến độ dự án và nhật ký thi công công trình. Bí thư Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải triển khai thi công trên tinh thần công trình khẩn cấp phải thực hiện đúng tính chất khẩn cấp, làm ngày, làm đêm, làm xuyên lễ, Tết để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cam kết đề ra, qua đó bảo đảm nâng cao năng lực thoát nước chống úng ngập trước mùa mưa năm nay.

“Các đồng chí phải tập trung cao nhất nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình theo đúng tính chất công trình khẩn cấp. Các cấp, ngành, địa phương liên quan phải vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, không để lãng phí thời gian, nguồn lực”, ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý.