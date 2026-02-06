Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh vị trí xây 2 bể ngầm 'khủng' để chống ngập ở Hà Nội

Thanh Hiếu

TPO - Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm tại khu vực trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống (xã Phù Đổng) để chống ngập.

3-2720.jpg
Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đang chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm để chống ngập. Trong đó, một bể tại khu vực trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống (xã Phù Đổng).
tp-6.jpg
tp-1.jpg
tp-7.jpg
Bể ngầm khu vực chợ Hàng Da dung tích 2.500m3 với kết cấu bê tông cốt thép, được lắp đặt trạm bơm điều tiết công suất 0,09m3/s/mỗi bơm, cùng các hệ thống phụ trợ như hệ thống cống đấu nối vào bể, ra bể, cửa phai điều tiết.
tp-7.jpg
tp-8.jpg
tp-10.jpg
Kinh phí xây dựng bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da khoảng 18,2 tỷ đồng. Công trình này nhằm tăng cường, chủ động trong công tác thoát nước, giải quyết úng ngập cho khu vực Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa.
tp-4-9314.jpg
Trong khi đó, bể điều tiết ngầm gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống (xã Phù Đổng) với dung tích 1.800m3. Công trình này có tổng mức đầu tư khoảng 6,7 tỷ đồng.
tp-7-4202.jpg
Hai dự án này nằm trong danh mục các dự án khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng ngập úng đô thị trên địa bàn Hà Nội.
1000028511.jpg
Hiện thành phố đang triển khai 10 dự án khẩn cấp với tổng gần 5.600 tỷ đồng để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn. Các dự án này dự kiến cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026 (ảnh: Hà Nội bị ngập đợt mưa bão tháng 9/2025).
1000028537.jpg
Trong đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng sẽ xây dựng hệ thống bể ngầm khổng lồ với dung tích 125 triệu m3 để giải quyết triệt để ngập úng. Dự kiến, công trình sẽ được xây dựng giai đoạn 2036- 2045 (ảnh: Hà Nội bị ngập đợt mưa bão tháng 9/2025).
Thanh Hiếu
#Bể ngầm #Quy hoạch Thủ đô #Chống ngập #Dự án bể ngầm chống ngập Hà Nội

