Cận cảnh vị trí xây 2 bể ngầm 'khủng' để chống ngập ở Hà Nội

TPO - Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm tại khu vực trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống (xã Phù Đổng) để chống ngập.
Bể ngầm khu vực chợ Hàng Da dung tích 2.500m3 với kết cấu bê tông cốt thép, được lắp đặt trạm bơm điều tiết công suất 0,09m3/s/mỗi bơm, cùng các hệ thống phụ trợ như hệ thống cống đấu nối vào bể, ra bể, cửa phai điều tiết.
Kinh phí xây dựng bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da khoảng 18,2 tỷ đồng. Công trình này nhằm tăng cường, chủ động trong công tác thoát nước, giải quyết úng ngập cho khu vực Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa.