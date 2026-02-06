Cận cảnh vị trí xây 2 bể ngầm 'khủng' để chống ngập ở Hà Nội

TPO - Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm tại khu vực trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống (xã Phù Đổng) để chống ngập.