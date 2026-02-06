Bộ Công an thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8

TPO - Ngày 6/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng y tế Công an nhân dân theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

Dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng nhiều cơ sở y tế, trung tâm tim mạch trên địa bàn Hà Nội.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8. Viện Tim mạch là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện 19/8 tổ chức công tác khám, cấp cứu, điều trị các bệnh lý tim mạch, đồng thời giữ vai trò hạt nhân chuyên môn đầu ngành tim mạch trong hệ thống y tế Công an nhân dân.

Viện Tim mạch có nhiệm vụ thực hiện cấp cứu, chẩn đoán, điều trị nội trú và ngoại trú các bệnh lý tim mạch; triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh, can thiệp, phẫu thuật và hồi sức tim mạch. Bên cạnh đó, Viện còn tham gia giám định y khoa, tư vấn phòng bệnh, phục hồi chức năng; nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tim mạch.

Theo quyết định, cơ cấu tổ chức của Viện Tim mạch gồm các khoa chuyên môn: Nội tim mạch; Bệnh lý mạch máu; Hồi sức cấp cứu tim mạch; Điều trị rối loạn nhịp tim; Can thiệp tim mạch; Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện 19/8 công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm nhiệm công tác tại Bệnh viện 19/8, giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức yêu cầu Bệnh viện 19/8 và Viện Tim mạch tập trung xây dựng Viện trở thành trung tâm tim mạch hàng đầu của cả nước, từng bước tiệm cận trình độ các quốc gia phát triển. Thứ trưởng đề nghị chú trọng bảo đảm công suất giường bệnh, phát triển kinh tế y tế tương xứng, tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng thời thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi.

Thay mặt Bệnh viện 19/8, Giám đốc Nguyễn Tiến Quang khẳng định việc thành lập Viện Tim mạch là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển chuyên sâu của bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cam kết triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, xây dựng Viện Tim mạch phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.