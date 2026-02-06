Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Công an thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 6/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng y tế Công an nhân dân theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

Dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng nhiều cơ sở y tế, trung tâm tim mạch trên địa bàn Hà Nội.

screen-shot-2026-02-06-at-160337.png
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19/8. Viện Tim mạch là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện 19/8 tổ chức công tác khám, cấp cứu, điều trị các bệnh lý tim mạch, đồng thời giữ vai trò hạt nhân chuyên môn đầu ngành tim mạch trong hệ thống y tế Công an nhân dân.

Viện Tim mạch có nhiệm vụ thực hiện cấp cứu, chẩn đoán, điều trị nội trú và ngoại trú các bệnh lý tim mạch; triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh, can thiệp, phẫu thuật và hồi sức tim mạch. Bên cạnh đó, Viện còn tham gia giám định y khoa, tư vấn phòng bệnh, phục hồi chức năng; nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tim mạch.

Theo quyết định, cơ cấu tổ chức của Viện Tim mạch gồm các khoa chuyên môn: Nội tim mạch; Bệnh lý mạch máu; Hồi sức cấp cứu tim mạch; Điều trị rối loạn nhịp tim; Can thiệp tim mạch; Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực.

screen-shot-2026-02-06-at-160316.png
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện 19/8 công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm nhiệm công tác tại Bệnh viện 19/8, giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức yêu cầu Bệnh viện 19/8 và Viện Tim mạch tập trung xây dựng Viện trở thành trung tâm tim mạch hàng đầu của cả nước, từng bước tiệm cận trình độ các quốc gia phát triển. Thứ trưởng đề nghị chú trọng bảo đảm công suất giường bệnh, phát triển kinh tế y tế tương xứng, tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng thời thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi.

Thay mặt Bệnh viện 19/8, Giám đốc Nguyễn Tiến Quang khẳng định việc thành lập Viện Tim mạch là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển chuyên sâu của bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cam kết triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, xây dựng Viện Tim mạch phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Minh Đức
#Thành lập Viện Tim mạch #Bộ Công an #Bệnh viện 19 tháng 8 #Viện tim mạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục