Ông Lê Quốc Phong được cử tri nơi cư trú tín nhiệm tuyệt đối

TPO - Các cử tri nhận xét ông Lê Quốc Phong xuất thân từ gia đình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trưởng thành từ công tác Đoàn, có năng lực và luôn gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Sáng 6/2, phường Bình Phú, TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Người ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Trần Em - Tổng Giám đốc Công ty Nhựa cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong và ông Trần Em. Ảnh: Phương Nhi

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử người ứng cử, cử tri tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các ứng cử viên. Các cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với ông Lê Quốc Phong và ông Trần Em.

Đối với ông Lê Quốc Phong, các cử tri nhận xét ông xuất thân từ gia đình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trưởng thành từ công tác Đoàn, có năng lực và luôn gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Hội nghị đã biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay, kết quả 85/85 cử tri tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Nhi

Ông Lê Quốc Phong cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Ông khẳng định, nếu được tín nhiệm trúng cử sẽ phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND TPHCM, tham gia đóng góp xây dựng chính sách, điều kiện cần thiết cho sự phát triển của địa phương và thành phố, đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.