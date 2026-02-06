Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Lê Quốc Phong được cử tri nơi cư trú tín nhiệm tuyệt đối

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các cử tri nhận xét ông Lê Quốc Phong xuất thân từ gia đình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trưởng thành từ công tác Đoàn, có năng lực và luôn gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Sáng 6/2, phường Bình Phú, TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Người ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Trần Em - Tổng Giám đốc Công ty Nhựa cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành.

z7507604715025-28e812af50be8f0123b9bc7e51934ae0.jpg
Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong và ông Trần Em. Ảnh: Phương Nhi

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử người ứng cử, cử tri tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các ứng cử viên. Các cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với ông Lê Quốc Phong và ông Trần Em.

Đối với ông Lê Quốc Phong, các cử tri nhận xét ông xuất thân từ gia đình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trưởng thành từ công tác Đoàn, có năng lực và luôn gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Hội nghị đã biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay, kết quả 85/85 cử tri tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

z7507605386145-8873d64d8db00a74f43d0e8aee2548bd.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Nhi

Ông Lê Quốc Phong cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Ông khẳng định, nếu được tín nhiệm trúng cử sẽ phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND TPHCM, tham gia đóng góp xây dựng chính sách, điều kiện cần thiết cho sự phát triển của địa phương và thành phố, đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, quê quán Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Phong có trình độ Thạc sĩ Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong từng trải qua các cương vị công tác tại TPHCM như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đầu tháng 10/2020, ông Lê Quốc Phong, khi đó 42 tuổi, được Bộ Chính trị điều động và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quốc Phong được Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngô Tùng
#Lê Quốc Phong #ứng cử #đại biểu HĐND TPHCM #phường Bình Phú #hội nghị giới thiệu #nhiệm kỳ 2021-2026

