Cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến ứng cử đại biểu Quốc hội

Trường Phong
TPO - 100% cử tri nơi cư trú biểu quyết tán thành, nhất trí tuyệt đối giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hà Đông, TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 2 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường, nhiệm kỳ 2026-2031.

tienphong-52mrstuyen.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà.

Hội nghị đã nghe tiểu sử và quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng 2 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, nhận xét bà Nguyễn Thị Tuyến là một cán bộ được đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm thực tiễn phong phú, trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng từ cấp huyện, cấp thành phố đến Trung ương.

Tại nơi cư trú, bà Nguyễn Thị Tuyến và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, giữ mối liên hệ mật thiết, chân thành với bà con lối xóm và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

imagebf.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hà.

Với sự thống nhất cao, 100% cử tri có mặt đã biểu quyết tán thành, nhất trí tuyệt đối giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hội nghị cũng đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong việc giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND cấp phường.

Trường Phong
#Nguyễn Thị Tuyến #Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam #Ứng cử ĐBQH

