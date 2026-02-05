Bắt quả tang hai vợ chồng nuôi nhốt động vật quý hiếm tại nhà

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra và bắt quả tang hai vợ chồng tại địa phương này có hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm là những cá thể tê tê

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa kiểm tra và bắt quả tang hai vợ có hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Lê Thanh Tâm. Ảnh: CACC.



Trước đó, khoảng 10h45 ngày 4/2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Lê Thanh Tâm (45 tuổi) và vợ là Nguyễn Hoàng Nhật Lam (41 tuổi, cùng trú xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hoà), đang dùng dây cột 2 cá thể Tê tê trong 2 bịch nhựa tại sân nhà.

Qua đấu tranh, Tâm khai nhận ngoài 2 cá thể động vật bị bắt quả tang thì còn nuôi nhốt thêm 2 cá thể Tê tê khác ở phía sau nhà và đang cất giấu tại nhà cha ruột của mình 1 cá thể Tê tê đã chết trong tủ cấp đông.

Cá thể Tê tê được phát hiện tại nhà đối tượng. Ảnh: CACC.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thu giữ tất cả số tang vật trên và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.