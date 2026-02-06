Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc Tết tại tỉnh Lào Cai

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 6/2, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Tham gia đoàn, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi chúc tết. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai.

Khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn lấy dân làm gốc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội; trong đó, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt.

Đánh giá năm 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Đ/c Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư mong muốn người dân có thêm nghị lực để vươn lên ổn định cuộc sống, đón một mùa xuân mới trọn vẹn, ấm áp. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lào Cai.

Để người dân đón Tết cổ truyền trọn vẹn, ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời nhấn mạnh việc chăm lo này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ trong dịp Tết.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, động viên của đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Trịnh Việt Hùng khẳng định, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, quyết tâm để tỉnh Lào Cai bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.