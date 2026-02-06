Campuchia coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố quan hệ với Việt Nam

TPO - Trong cuộc hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Samdech Techo Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Cùng đi với Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn. Sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Samdech Techo Hun Sen.

Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư và đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới; khẳng định Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam.

Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, đặc biệt về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội;

Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia; trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào cùng phối hợp và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung.

Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni; trân trọng cảm ơn Hoàng Thái hậu đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc Hoàng Thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay.

Hoàng Thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.