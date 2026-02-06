Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn hiệu quả

TPO - Ban Bí thư yêu cầu bố trí các nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên trách; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Chỉ thị cũng lưu ý, cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Triển khai tích hợp, lồng ghép kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục.

Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chú trọng công tác phòng ngừa. Chính quyền các cấp thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời tham mưu hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với thực tiễn. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi tiêu cực, tham nhũng, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ. Xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất hậu quả, thiệt hại về người và tài sản.

Rà soát, triển khai quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan. Khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao.

Ban Bí thư đồng thời yêu cầu bố trí các nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, hiện đại để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.