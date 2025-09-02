Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khâm phục thành tựu của Việt Nam

TPO - Sáng 2/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: VGP

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Campuchia - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh tình hữu nghị này là tài sản chung vô giá của hai nước và ba nước.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia đặc biệt là chính trị ổn định, có bước tiến về phát triển kinh tế và vai trò ngày càng được khẳng định tại các diễn đàn khu vực và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu cùng với sự đoàn kết của toàn dân, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Thủ tướng nhấn mạnh sự hiện diện của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia và Lào, lực lượng vũ trang hai nước cùng diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là sự động viên, ủng hộ to lớn với Việt Nam.

Chủ tịch Hun Sen bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; và đánh giá cao ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và là nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ thực dân của các dân tộc bị áp bức trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hun Sen cũng bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại Việt Nam đã đạt được, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trò chuyện trong cuộc hội kiến ngày 2/9. Ảnh: VGP

Hai nhà lãnh đạo vui mừng về các kết quả quan trọng đã đạt được; đánh giá cao các tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; ghi nhận quan hệ toàn diện, gắn bó giữa hai nước và hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tích cực tuyên truyền về giá trị lịch sử của quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào; mở rộng thị trường cho nhau cũng như khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của nhau nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, thúc đẩy du lịch và kết nối cửa khẩu.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen quan tâm, ủng hộ Chính phủ hai nước phối hợp tổ chức tốt các cơ chế hợp tác như Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật và Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 tại Campuchia trong Quý 4/2025, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, phối hợp với Lào tổ chức tốt Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Campuchia – Lào trong năm 2025.

Thủ tướng cũng đề nghị Campuchia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước này đầu tư, kinh doanh tại nước kia, tạo điều kiện gia tăng xuất khẩu xi măng, sắt thép, nguyên vật liệu xây dựng Việt Nam sang Campuchia, tăng cường kết nối giao thông vận tải; đồng thời tích cực trao đổi, đàm phán để giải quyết công tác phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền; cũng như tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt an tâm, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.