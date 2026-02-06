Canada và Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland

TPO - Pháp và Canada - hai quốc gia kiên quyết phản đối ý tưởng sáp nhập Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump - sẽ mở văn phòng ngoại giao trên hòn đảo này vào ngày 6/2, một động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính quyền địa phương.

Quốc kỳ Đan Mạch tung bay trên hòn đảo tự trị Greenland. (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, phái đoàn các quan chức cấp cao Canada, trong đó có Toàn quyền Mary Simon và Ngoại trưởng Anita Anand sẽ đến Nuuk (Greenland) vào ngày 6/2 cùng với một tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada để dự lễ khai trương Lãnh sự quán Canada.

Trước chuyến đi, bà Simon nói rằng Canada "kiên quyết ủng hộ người dân Greenland, những người sẽ tự quyết định tương lai của mình".

Ngoài Canada, Pháp cũng đã cử một phái đoàn đến Greenland để khai trương lãnh sự quán.

Trước đó, chỉ Iceland và Mỹ có lãnh sự quán chính thức tại Nuuk.

Đây là tín hiệu cho thấy sự hỗ trợ liên tục từ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho Greenland, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần phải "sở hữu" hòn đảo này vì lý do an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump sau đó đã rút lại phát ngôn của mình, nói rằng ông đang xem xét một thỏa thuận tiềm năng sau các cuộc đàm phán với Đan Mạch, các đồng minh châu Âu và Canada.

Một nhóm làm việc Mỹ - Đan Mạch - Greenland đã được thành lập để thảo luận về các cách thức đáp ứng mối quan ngại an ninh của Washington ở Bắc Cực, nhưng chi tiết của các cuộc đàm phán vẫn chưa được công bố.

Đan Mạch và Greenland chia sẻ mối quan ngại an ninh của ông Trump, nhưng vẫn khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là “lằn ranh đỏ” trong các cuộc thảo luận.

“Theo một nghĩa nào đó, việc hai đồng minh mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Nuuk là một thắng lợi đối với người dân Greenland”, Phó Giáo sư Jeppe Strandsbjerg ngành khoa học chính trị tại Đại học Greenland cho biết. “Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ này trước những phát ngôn của ông Trump”.