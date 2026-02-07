Trung Quốc chế tạo vũ khí vi sóng chống vệ tinh

TPO - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển vũ khí vi sóng TPG1000C, có khả năng vô hiệu hóa các vệ tinh như Starlink và các vệ tinh khác hoạt động ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp, theo South China Morning Post.

Hệ thống vũ khí vi sóng TPG1000C do Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc (đặt tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây) phát triển, có công suất đạt 20 gigawatt và có thể tạo ra các xung điện trong thời gian rất ngắn.

Theo công bố, TPG1000C có thể phát tới 3.000 xung năng lượng cao trong một lần hoạt động kéo dài khoảng một phút. Trước đây, các hệ thống tương tự chỉ duy trì hoạt động liên tục tối đa khoảng ba giây.

TPG1000C được thiết kế theo hướng tương đối nhỏ gọn, dài khoảng 4 mét và nặng 5 tấn, cho phép tích hợp trên nhiều nền tảng như xe tải, tàu chiến, máy bay.



Các chuyên gia lưu ý rằng, nếu Trung Quốc triển khai TPG1000C trực tiếp trong không gian, các cuộc tấn công của chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn và khó phát hiện hơn.

Gần đây, Trung Quốc đã giới thiệu tên lửa không đối không PL-17, được thiết kế để tấn công mục tiêu trên không ở khoảng cách rất lớn. Một số ước tính cho rằng tầm bắn của PL-17 có thể đạt khoảng 400 km, với tốc độ tối đa vượt quá 4.900 km/h.

Theo dữ liệu từ Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Các nhà phân tích Mỹ dự đoán rằng đến năm 2030, Trung Quốc có thể sở hữu ít nhất 1.000 đầu đạn hạt nhân.