'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' lan tỏa hơi ấm Tết nơi phên dậu Tổ quốc

TPO - Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ 2026 đã mang đến không khí xuân rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, chăm lo thiết thực cho đồng bào vùng biên trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Nội chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh vừa tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ 2026 tại xã Sơn Lâm.

Chương trình với nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm đà bản sắc các dân tộc vùng cao.

Chương trình được tổ chức nhằm chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong cộng đồng và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm đối với đồng bào vùng biên trong dịp Tết đến, Xuân về.

Thông qua chương trình, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng; đồng thời động viên bà con yên tâm lao động sản xuất, chung tay cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng quà cho người có uy tín trong cộng đồng.

Trong không gian rộn ràng ngày xuân, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như gói bánh chưng, ném còn, nhảy sạp, cồng chiêng, kéo co, đẩy gậy… đã diễn ra sôi nổi, tạo nên bầu không khí đoàn kết, ấm áp, gắn kết tình quân - dân nơi vùng biên.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là gian hàng “Tết 0 đồng”, hỗ trợ trực tiếp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các bản Mà, Tân Lâm, Tân Tiến (xã Sơn Lâm). Bên cạnh đó, bà con còn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ngay từ cơ sở.

Ban Tổ chức trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Sơn Lâm.

Ban Tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 500 suất quà Tết cho người có uy tín trong cộng đồng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo vượt khó và các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ngoài ra, 5 mô hình sinh kế cũng được trao cho các hộ gia đình khó khăn, tạo điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ mang đến những phần quà Tết nghĩa tình, mà còn lan tỏa niềm tin, hơi ấm mùa xuân đến với đồng bào vùng biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bền lâu ngay từ cơ sở.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng đã tặng 5 mô hình sinh kế trao cho các hộ gia đình khó khăn.

