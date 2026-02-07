Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ muốn Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình vào tháng 3

Quỳnh Như

TPO - Các bên tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đã thảo luận về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga ngay trong tháng tới, theo Reuters.

Reuters dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, các nhà đàm phán của Mỹ và Ukraine đã thảo luận về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 3, tuy nhiên, tiến độ có thể bị trì hoãn do thiếu sự đồng thuận về vấn đề lãnh thổ.

Năm nguồn tin khác cho hay, theo các nội dung đang thảo luận, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng sẽ đưa ra trưng cầu dân ý, có thể diễn ra song song với một cuộc bầu cử quốc gia tại Ukraine.

"Nhóm đàm phán của Mỹ - do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner, đã đề xuất với phía Ukraine trong các cuộc gặp tại Abu Dhabi và Miami, rằng việc tổ chức bỏ phiếu sớm có thể giúp đẩy nhanh tiến trình chính trị. Tuy nhiên, một số nguồn tin đánh giá lịch trình do phía Mỹ đề xuất là khó khả thi trong thực tế", nguồn tin cho biết.

tt.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo các nguồn tin, những nhà đàm phán Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ đang đến gần. Điều này khiến các quan chức cấp cao của Mỹ có ít thời gian để hoàn tất một thỏa thuận hòa bình.

Về phía Ukraine, nước này muốn có một thỏa thuận ngừng bắn trong suốt thời gian bỏ phiếu để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời khẳng định lập trường, rằng một thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được khi các đảm bảo an ninh từ Mỹ và những đối tác được thực hiện đầy đủ.

Vòng đàm phán hòa bình ba bên thứ hai giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 4 - 5/2. Sau cuộc gặp, các bên đều mô tả các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết các phái đoàn đã trao đổi về cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn và giám sát việc chấm dứt hành động quân sự.

Sáng nay (7/2), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine đang trở về nước, trong khi công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những tuần tới.

Quỳnh Như
Reuters
#Hòa bình #Nga - Ukraine #Mỹ #đàm phán #thỏa thuận #bầu cử #an ninh #xung đột

