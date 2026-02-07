Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ áp lệnh trừng phạt, gây áp lực lên Iran ngay sau cuộc đàm phán

Minh Hạnh

TPO - Bất kỳ thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân của Iran đều chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại “bình tĩnh, không áp lực, không đe dọa”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết sau cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman hôm 6/2. Ngay sau đó, Washington tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Tehran.

lvpgkyzvuvjylnggwkwj46of4m.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới, ông Araghchi hoan nghênh việc nối lại đối thoại với Mỹ sau “8 tháng đầy biến động”, gọi cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ tại Muscat hôm 6/2, do Ngoại trưởng Oman làm trung gian, là một “khởi đầu tốt đẹp”. Cả hai bên đều thống nhất về sự cần thiết phải tiếp tục các cuộc đàm phán.

Ông Araghchi cho biết, phái đoàn Iran “đã nói rõ” rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng cần được tiến hành mà không có sự đe dọa hay áp lực.

Theo bộ trưởng, những gì xảy ra trong 8 tháng qua đã tạo ra bầu không khí “mất lòng tin” giữa các bên, cần phải được khắc phục.

Ngay sau khi cuộc đàm phán kết thúc, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 thực thể, 2 cá nhân và 14 tàu thuyền, cáo buộc họ liên quan đến cái gọi là “hoạt động buôn bán bất hợp pháp dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran”. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, động thái này là một phần của “chiến dịch gây áp lực tối đa” do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên Iran bằng một sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “trực tiếp hoặc gián tiếp” mua hàng từ Iran, thực hiện lời đe dọa mà ông đã đưa ra hồi tháng trước.

Nhà Trắng cho biết, biện pháp này nhằm ngăn chặn các nước thứ ba duy trì quan hệ thương mại với Iran, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, kim loại và hóa dầu, những lĩnh vực vẫn là nguồn thu chính của Chính phủ Iran.

“Tôi nghĩ Iran dường như rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên tối 6/2, cho biết thêm rằng nhóm của ông sẽ gặp lại phía Iran vào đầu tuần tới.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đã leo thang kể từ khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, càng trầm trọng hơn trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp Iran vào tháng 12 và tháng 1.

Trong những tuần gần đây, Washington đã triển khai một "hạm đội" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đến Trung Đông, yêu cầu bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải hạn chế việc làm giàu uranium và kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Tuy nhiên theo ông Araghchi, các cuộc đàm phán ở Muscat chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân.

Washington đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran, khiến nước này nối lại việc làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60%.

Minh Hạnh
RT, Reuters
