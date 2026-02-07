Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Cơn lốc' toàn cầu từ hồ sơ Epstein

Thu Loan (theo The Guardian, CNN)
TP - Từ hoàng gia đến giới trí thức, từ chính trị gia đến các ông trùm thể thao, tài phiệt công nghệ và các lãnh đạo tập đoàn, đợt công bố tài liệu mới từ cuộc điều tra tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein đã phơi bày một mạng lưới ảnh hưởng toàn cầu rộng lớn đến choáng ngợp.

Ngày 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kho tài liệu mới gồm gần 3 triệu văn bản của chính phủ liên quan đến Epstein, người đã chết năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.

Nhà tài chính này từ lâu đã bị cáo buộc là kẻ môi giới tình dục các thiếu nữ cho một số người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Tên một người xuất hiện trong hồ sơ này không đồng nghĩa với việc người đó có hành vi sai trái. Tuy nhiên, những tài liệu được công bố cho thấy ít nhất đã tồn tại mối liên hệ giữa Epstein hoặc những người thân cận với ông ta với một số nhân vật công chúng, dù họ trước đây gạt đi hoặc phủ nhận sự tồn tại của những mối quan hệ như vậy.

Bộ hồ sơ mới nhất cho thấy những mối quan hệ cực kỳ rộng mà Epstein đã xây dựng với những nhân vật quyền lực bậc nhất trên thế giới, phơi bày mặt tối của tầng lớp tinh hoa toàn cầu. Từ doanh nhân tỷ phú Peter Thiel, nữ chủ ngân hàng Ariane de Rothschild đến cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, Epstein đã tiếp cận và xây dựng các mối quan hệ đó bằng những lời đề nghị có mục tiêu, kiểu “đo ni đóng giày”.

Ông ta tìm cách thiết lập quan hệ với các nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt là ở Pháp, khi hỏi nhiều người quen xem họ có mối quan hệ nào với Tổng thống Emmanuel Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire hay cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy hay không. Các mối quan hệ của Epstein vượt qua mọi ranh giới ý thức hệ, từ nhân vật cực hữu Mỹ Steve Bannon đến nhà trí thức cánh tả có nhiều ảnh hưởng Noam Chomsky.

19a.jpg
Jeffrey Edward Epstein (1953-2019) là nhà tài chính người Mỹ, kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm hàng loạt và buôn người. Ảnh: Fox News

Liên tục tuyển mộ các cô gái trẻ là cách ông ta xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Số tài liệu mới công bố cho thấy sự tồn tại của mạng lưới trung gian với nhiệm vụ tìm kiếm và giới thiệu các “trợ lý” cho Epstein. Số tài liệu kèm theo hình ảnh phụ nữ khỏa thân cho thấy Epstein có thái độ kỳ thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính.

Hàng loạt cái tên lớn

Dù Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ không thấy có căn cứ để khởi tố thêm vụ án mới, nhưng số tài liệu công bố đợt này vẫn gây ra hệ lụy nghiêm trọng với những người có tên trong hồ sơ.

Tại Mỹ, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cuối cùng đã đồng ý trả lời chất vấn trước một ủy ban của Quốc hội về mối quan hệ với Epstein. Trong tuần này, Brad Karp - chủ tịch của Paul Weiss, một trong những hãng luật doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ, từ chức sau khi các email giữa ông và Epstein bị tiết lộ.

Ở Anh, cựu bộ trưởng và cựu Ủy viên Thương mại EU Peter Mandelson – người bị cách chức đại sứ tại Washington từ năm ngoái, đang bị cảnh sát điều tra, giáng thêm một đòn mạnh vào vị thế vốn đã lung lay của Thủ tướng Keir Starmer.

Áp lực cũng gia tăng đối với cựu Hoàng tử Andrew, sau khi xuất hiện những bức ảnh mới cho thấy ông chụp cùng một cô gái trẻ và có các trao đổi với Epstein. Các email cho thấy, ông Andrew đã đứng ra bảo chứng cho Epstein tham gia chuyến thăm cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II đến UAE năm 2010. Một email cho thấy Epstein đã trực tiếp gặp Bộ trưởng Ngoại giao UAE và Quốc vương Dubai chỉ vài tuần trước đó. Một số email mà bà Sarah Ferguson - vợ cũ của Andrew, gửi cho Epstein gọi tỷ phú này là “người anh” mà bà “luôn mơ ước”.

Bộ Tư pháp Mỹ bị chỉ trích vì công bố tài liệu làm lộ danh tính của các nạn nhân (sau đó đã rút lại). Kho tài liệu cũng hé lộ lịch trình chi tiết và sự thận trọng cao độ của Epstein. Ông ta thường gọi điện thoại và gặp trực tiếp thay vì trao đổi bằng thư từ, tin nhắn.

Một số thành viên hoàng gia khác trên khắp châu Âu cũng trở thành tâm điểm soi xét của dư luận. Mối quan hệ chưa từng được biết đến giữa Epstein với Thái tử phi Na Uy Mette-Marit gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của bà.

Nhiều người từng hạ thấp hoặc phủ nhận mối quan hệ với Epstein, trong đó có cựu tỷ phú Bill Gates, cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjorn Jagland và Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Los Angeles Casey Wasserman, đều bị nghi ngờ.

Một số người đã từ chức sau đợt công bố tài liệu mới nhất: cựu cố vấn an ninh quốc gia của thủ tướng Slovakia Miroslav Lajcak; nhà sản xuất điện ảnh Pháp Caroline Lang - con gái của cựu bộ trưởng Jack Lang. Na Uy cũng đã cách chức nhà ngoại giao cấp cao Mona Juul khỏi vị trí đại sứ tại Jordan.

