Việt Nam - Lào - Campuchia xác định 5 lĩnh vực đột phá

TPO - Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Ba Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của hợp tác giữa ba nước thời gian qua, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào; nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tình cảm gắn bó, tin cậy chính trị và đoàn kết giữa ba nước.

Ba Thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước; duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh có chung biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân; nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành.

Về quốc phòng - an ninh, ba Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn bán người, rửa tiền; kiên trì nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân hay lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước mình để phương hại đến an ninh nước kia, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Về kinh tế, ba bên nhất trí tiếp tục có các chính sách, biện pháp tạo thuận lợi và khuyến khích thương mại, đầu tư, hợp tác theo hướng bổ trợ, cùng thắng, chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh kết nối ba nền kinh tế; lấy kết nối hạ tầng giao thông, logistics và cửa khẩu làm đột phá; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, phát huy lợi thế so sánh của mỗi nước; đẩy mạnh du lịch, đặc biệt là sáng kiến “Một Hành trình ba điểm đến”.

Thủ tướng Lào và Campuchia nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về xác định năm lĩnh vực đột phá trong thời gian tới, bao gồm giao thông vận tải, năng lượng, giáo dục-đào tạo, du lịch và kết nối thanh niên, nhất là tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa ba nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, ba Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau giữa ba nước tại diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng chung tay với các thành viên khác xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và khẳng định vai trò trung tâm trong gìn giữ hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực.

Ba Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc củng cố, xây dựng lòng tin giữa các nước Mekong, tập trung dành nguồn lực cho phát triển, ứng phó với các thách thức phi truyền thống và các nguy cơ tiềm ẩn khác, đồng thời duy trì hợp tác giữa các nước Mekong với các đối tác phát triển.

Đề nghị Campuchia tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp Việt

Cũng trong ngày 6/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa nghị viện hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, các hội hữu nghị, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ trẻ Việt Nam - Campuchia - Lào, các tổ chức quần chúng và địa phương giáp biên giới; đồng thời phối hợp tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong thế hệ trẻ để gìn giữ và phát huy tài sản vô giá này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary mong rằng Chính phủ và Quốc hội hai nước tăng cường phòng chống tin giả, không để ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Hai bên đánh giá cao kết quả của Cuộc gặp cấp cao hai đảng sáng ngày 6/2, nhấn mạnh đây là cơ hội để hai Đảng trao đổi quan điểm và đề ra những định hướng hợp tác để cùng phát triển.

Hai bên nhất trí triển khai thực hiện hiệu quả các thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường cũng như việc ứng cử của nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai nước cùng là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý, tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, làm ăn hợp pháp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia hoạt động hiệu quả ở sở tại.