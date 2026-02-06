Huấn luyện lực lượng an ninh cơ sở phòng chống tội phạm

Ngày 6/2, Công an phường Thủ Dầu Một (TPHCM) phối hợp cùng Chi hội Cựu Công an nhân dân tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp hành động. Đây là bước đi cụ thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Dự lễ ký kết có Đại tá Phạm Hồ Hoài Vũ - nguyên Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cũ; Thượng tá Võ Thị Đạt - Phó chánh Văn phòng Hội Cựu Công an TPHCM; Thượng tá Hà Văn Thanh - nguyên Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội cựu Công an phường Thủ Dầu Một.

Lễ ký kết được thực hiện căn cứ theo kế hoạch của Công an TPHCM, nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng đương nhiệm và các thế hệ cán bộ đi trước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an phường Thủ Dầu Một và Hội Cựu Công an phường Thủ Dầu Một ký kết phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Hà Văn Thanh khẳng định lực lượng cựu CAND là nguồn lực quan trọng, sở hữu bề dày kinh nghiệm thực tiễn và có uy tín cao trong nhân dân. Việc ký kết này không chỉ là thủ tục hành chính mà là giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trong tình hình mới.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng cùng lực lượng an ninh cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Những kinh nghiệm trong quá trình công tác, chúng tôi sẽ truyền đạt lại để công an cơ sở áp dụng phù hợp trong công tác”, thượng tá Thanh khẳng định.

Cũng tại buổi lễ này, Đại tá Phạm Hồ Hoài Vũ – nguyên Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã chia sẻ về một số vụ án lớn trong thời gian làm chỉ huy. Đồng thời nhấn mạnh tính hiệu quả khi đội ngũ cán bộ hưu trí phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo, cán bộ Công an phường Thủ Dầu Một chụp ảnh lưu niệm với Hội cựu Công an tại lễ ký kết phối hợp

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với nhân dân; Nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, tránh rơi vào thế bị động, bất ngờ; Đấu tranh phòng chống tội phạm, tích cực tham gia ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Thủ Dầu Một gửi lời cảm ơn và mong muốn Hội cựu công an tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ vang, tích cực đóng góp trí tuệ và công sức để cùng Công an phường giữ vững an ninh, bình yên cho nhân dân.

Việc triển khai Kế hoạch số 66 tại phường Thủ Dầu Một là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thế hệ CAND. Thủ Dầu Một là phường trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ, nay là một trong các phường trọng điểm của TPHCM, tình hình an ninh trật tự tại đây luôn được quan tâm, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và TPHCM nói chung.