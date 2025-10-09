Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổ phó Tổ An ninh cơ sở ở Bắc Ninh qua đời khi phòng chống lụt bão

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/10, anh Đoàn Văn Mạnh - Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) đã đột ngột qua đời khi đang làm nhiệm vụ tại tuyến đê xung yếu.

Theo Công an xã Hợp Thịnh, ngày 9/10/2025, anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990) - Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.

Đến khoảng 12 giờ ngày 9/10, tại vị trí làm nhiệm vụ, anh Mạnh bất ngờ bị ngất. Công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu; tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, anh không qua khỏi.

hop-thinh.jpg
Lực lượng công an, dân quân và nhân dân xã Hợp Thịnh xử lý chồng tràn đê sông Cầu.

Hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, 2 con nhỏ, vợ làm nông nghiệp, con trai anh (sinh năm 2016) bị khuyết tật bẩm sinh. Sự ra đi đột ngột của anh là tổn thất lớn đối với gia đình, địa phương và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân.

Nguyễn Thắng
#Nhiệm vụ bảo đảm an ninh và trật tự #Chống lụt bão và sạt lở đê điều #Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ #Tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an #Ảnh hưởng của sự ra đi đối với cộng đồng #Gia đình có hoàn cảnh khó khăn #Tấm gương người chiến sĩ tận tụy #Ứng phó thiên tai và cứu hộ #Lễ tưởng niệm và tiếc thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục