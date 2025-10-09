Những bữa cơm tình người giữa biển lũ

TPO - Giữa những ngày Bắc Ninh oằn mình trong mưa lũ, những bữa cơm nghĩa tình vẫn đỏ lửa giữa đêm. Bữa cơm nghĩa tình này là hơi ấm của lòng người để học sinh tiếp tục đến lớp, để những chiến sĩ chống lũ vững vàng giữa mưa gió.

“Để không ai bị bỏ lại phía sau”

Chiều 8/10, PV Tiền Phong có mặt trên tuyến đê ở xã Tam Giang (Bắc Ninh), nước sông Cầu dâng cao làm hàng trăm hộ dân ở hai thôn ngoài đê chìm sâu trong nước lũ. Nhiều ngôi nhà chỉ còn thấy mái. Lực lượng chức năng địa phương liên tục chở lương thực, thực phẩm bằng thuyền giữa mênh mông sóng nước.

Trước đó, các em học sinh trong hai thôn bị ngập nước lũ ở xã Tam Giang đã được di chuyển đến nơi an toàn để tiếp tục đến lớp. Nhiều em ở tại trường học, trong khi bố mẹ vẫn ở trong vùng ngập nước.

Hai thôn ngoài đê ở xã Tam Giang chìm trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong trường học, mùi cơm mới, canh nóng lan tỏa, át đi mùi ẩm ướt của nước lũ. Đó là “bếp ăn nghĩa tình” do Mặt trận Tổ quốc xã Tam Giang cùng các đoàn thể địa phương lập nên, nấu cơm phục vụ cho hàng trăm học sinh đang tránh lũ lụt để tiếp tục đến trường.

“Hàng trăm em học sinh trong xã phải di chuyển tránh lũ lụt, nhiều đứa xa bố mẹ nên chúng tôi cố gắng lo cho các em bữa ăn đầy đủ. Mong các em yên tâm học tập, không ai bị bỏ lạiphía sau,” ông Nguyễn Tiến Đạt – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tam Giang xúc động nói với PV Tiền Phong.

Mỗi ngày, bếp ăn đỏ lửa hai lần. Bữa trưa là cơm, thịt, rau đủ chất; bữa sáng là bánh mì, sữa. Tất cả đều do người dân tự nguyện góp công, góp gạo. Khoảng 30 đoàn viên thanh niên cùng các đoàn thể khác trong xã thay nhau phụ bếp. Người rửa rau, người chia cơm, người mang đến tận nơi ở của học sinh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tam Giang nấu cơm cho học sinh.

Chị Dương Thị Quỳnh – Bí thư Đoàn xã Tam Giang trực tiếp tham gia nấu cơm cho các em học sinh, cười hiền: “Chúng tôi chỉ mong các em có bữa cơm nóng để còn học tiếp. Đó là niềm vui, là trách nhiệm của tuổi trẻ.”

Trên con đê, em Kiều Tiến Đạt, học sinh lớp 8 ở xã Tam Giang, đứng ngóng về phía làng quê giờ đã hóa thành biển nước. Nước lũ tràn vào nhà trong đêm nên em phải di chuyển khỏi nhà, xa bố mẹ. “Nhà em ngập hết rồi. Em được các cô chú trong Mặt trận Tổ quốc lo cho bữa ăn đầy đủ nên yên tâm lắm. Em chỉ mong sớm được về nhà,” Đạt nói nhỏ, mắt ánh lên hy vọng.

Các em học sinh ở Tam Giang tránh lũ được chăm lo bữa cơm tận tình.

Những suất cơm tiếp sức nơi tuyến đầu chống lũ

Hai ngày nay, nước sông Cầu dâng cao, các thôn ngoài đê ở xã Xuân Cẩm chìm trong biển nước. Xã Xuân Cẩm đang gồng mình chống nước lũ. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán để tránh lũ. Trên các chốt đê, lực lượng công an, quân đội, dân quân túc trực suốt ngày đêm, căng mình làm việc.

Thấy lực lượng phòng chống lũ lụt làm việc vất vả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Cẩm cùng một số giáo viên đã quyết định “thổi lửa yêu thương”, lập bếp nấu cơm phục vụ những người đang canh đê, ứng phó lũ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Cẩm nấu cơm cho lực lượng phòng chống lũ.

“Từ tối 7/10, chúng tôi đã bắt đầu nấu cơm. Đến nay, chúng tôi nấu khoảng 250 suất cơm và chuyển đến 14 chốt trực canh đê. Cơm nóng và đầy đủ dinh dưỡng nên ai nhận được cũng xúc động,” chị Ngô Thị Thúy – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Cẩm chia sẻ.

Bếp được dựng trong một trường học. Hai ngày qua, dù mưa bão, nhưng ngọn lửa không tắt. Người góp gạo, người góp rau, người góp công. Có chị vừa nấu vừa tranh thủ gọi điện về dặn con ăn cơm, rồi lại quay sang chia cơm cho lực lượng trực đê. Không ai nói lời to tát, chỉ có những đôi tay lấm lem, những nồi cơm thơm dẻo và nụ cười ấm áp trong gian bếp, sáng lên hai chữ “tình người”.

“Những suất cơm giản dị nhưng chứa đựng tình cảm của cả làng. Chúng tôi chỉ muốn gửi một chút hơi ấm đến những người đang giữ bình yên cho quê hương trong lũ dữ, góp phần công sức cùng vượt qua khó khăn,” chị Thúy nói, mắt rưng rưng.