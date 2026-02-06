Bệnh viện Chợ Rẫy đưa Tết sớm tới bệnh nhân

TPO - Sáng 6/2, không gian quen thuộc với màu áo blouse, mùi thuốc sát trùng và những ca trực nối dài bỗng trở nên khác lạ. Hoa khoe sắc rực rỡ, tiểu cảnh xuân trải dài, tiếng nhạc và tiếng cười vang lên giữa bệnh viện tuyến cuối lớn nhất phía Nam. Không khí Tết len lỏi vào từng góc sân, từng lối đi, mang lại cảm giác ấm áp cho người bệnh và thân nhân.

Song song với các hoạt động văn hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục duy trì truyền thống chăm lo thiết thực cho người bệnh trong dịp Tết.

Hàng trăm phần quà đã được trao tận tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người phải điều trị xuyên Tết.

Nhiều năm qua, bệnh viện còn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để hỗ trợ xe đưa bệnh nhân xuất viện về quê, giúp họ kịp sum họp gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Là thân nhân bệnh nhân đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện, ông Võ Văn Tài (quê Bảo Lộc, Lâm Đồng) chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động khi thấy trong một bệnh viện tuyến cuối lại có không gian Tết đẹp và ấm áp như vậy. Đường hoa giúp gia đình tôi nhẹ lòng hơn, có thêm động lực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, anh Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, quê Trà Vinh), bệnh nhân đang điều trị nội trú, cho biết Đường hoa xuân đã mang Tết đến sớm với anh.

“Tôi nghĩ Tết này sẽ rất buồn vì phải ở lại bệnh viện, nhưng khi được ra tham quan Đường hoa, nghe nhạc, ngắm hoa, tôi cảm giác như Tết đã thật sự về. Mọi mệt mỏi dường như vơi đi rất nhiều”, anh nói.

Ông Dale Yoo, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Texas (Hoa Kỳ), đánh giá cao hoạt động này. Ông cho biết đã từng làm việc và tham quan nhiều bệnh viện trên thế giới, nhưng hiếm khi thấy một hoạt động lễ hội giàu tính nhân văn được tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện như tại Chợ Rẫy. Theo ông, những không gian như Đường hoa xuân giúp người bệnh duy trì kết nối với đời sống xã hội, giữ tinh thần lạc quan và hỗ trợ tích cực cho quá trình hồi phục.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư với quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ngành y tế luôn lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động. Các chương trình không chỉ chăm lo về thể chất mà còn chú trọng đến đời sống tinh thần thông qua những giá trị văn hóa và sự sẻ chia. Theo Thứ trưởng, Đường hoa xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy là hoạt động thường niên mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là với những người bệnh không đủ sức khỏe để về nhà đón Tết, góp phần nâng cao tinh thần, tăng sức đề kháng và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Theo BS.Phạm Thanh Việt, Hội xuân năm nay được tổ chức với bốn hoạt động chính gồm Đường hoa xuân, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và họp mặt cán bộ hưu trí.

Mỗi hoạt động mang một ý nghĩa riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu xoa dịu lo âu của người bệnh, động viên tinh thần nhân viên y tế và gìn giữ những giá trị truyền thống của bệnh viện.

Điểm mới của Đường hoa xuân năm nay là tính chuyên nghiệp cao hơn khi các khoa được liên kết theo nhóm để xây dựng không gian chung, đồng thời lồng ghép yếu tố công nghệ, tất cả đều hướng đến trải nghiệm của người bệnh trong một cái Tết rất khác so với thường lệ.

Một số hình ảnh văn nghệ sĩ tặng quà cho người bệnh và thân nhân:

Giữa những ngày cận Tết, khi phố xá rộn ràng không khí sum vầy, trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn còn hàng nghìn người bệnh đang từng ngày điều trị, chống chọi với bệnh tật.

Đường hoa xuân Bính Ngọ 2026 mang chủ đề “Xuân văn minh hiện đại – Tết kết nối sẻ chia”, được thiết kế hài hòa giữa nét truyền thống với các trò chơi dân gian và yếu tố hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số, tạo nên tổng thể gần gũi nhưng mới mẻ. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức đang quét mã QR ở đường hoa.

Với nhiều người trong số họ, Tết đến trong nỗi chạnh lòng khi không thể trở về quê nhà. Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã lựa chọn một cách rất riêng để mang mùa xuân đến sớm hơn với người bệnh là tổ chức Đường hoa xuân ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Theo BS-CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, Đường hoa xuân không đơn thuần là công trình trang trí mà là thông điệp nhân văn sâu sắc. “Dù đang điều trị trong bệnh viện, chỉ cần có sự quan tâm và sẻ chia, mùa xuân vẫn hiện diện với người bệnh”, ông chia sẻ.

Hàng chục nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu đã đến bệnh viện không vì sân khấu hay danh xưng, mà vì mong muốn mang tiếng cười và sự lạc quan đến với người bệnh. Những khoảnh khắc ấy góp phần xua đi cảm giác nặng nề vốn có của môi trường điều trị, tiếp thêm năng lượng tích cực cho cả người bệnh lẫn đội ngũ y tế.

Một bệnh nhân bật khóc khi được diễn viên Thuý Ngân ghé thăm.