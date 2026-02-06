TPHCM cam kết không để vé Tết tăng vô tội vạ

TPO - Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết lượng vé xe liên tỉnh dịp Tết tại TPHCM hiện đã bán khoảng 60%, trong khi hơn 2.200 xe tăng cường đã sẵn sàng, nhằm bảo đảm người dân có phương tiện về quê đón Tết Bính Ngọ 2026, không rơi vào cảnh thiếu xe.

Đảm bảo không thiếu xe

Tại buổi gặp gỡ cơ quan báo chí diễn ra tại Sở Xây dựng TPHCM vào sáng 6/2, ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tổng số vé xe liên tỉnh dịp Tết ở các bến trên địa bàn thành phố phát hành năm nay khoảng 1.075.000 vé.

“Tính đến ngày 5/2 (18 tháng Chạp), lượng vé đã bán đạt khoảng 60%. Khoảng 40% còn lại chủ yếu là các tuyến ngắn, tuyến cự ly gần, nên người dân không cần quá lo lắng”, ông Đường thông tin.

Theo ghi nhận, tại Bến xe Miền Đông cũ, lượng vé bán trước đã đạt khoảng 90%, trong khi Bến xe Miền Đông mới đạt hơn 70%. Một số bến xe tuyến ngắn như An Sương, Bà Rịa hiện vẫn còn khá nhiều vé.

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Để bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn ứ hành khách, Sở Xây dựng đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện dự phòng.

“Các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố hiện đã chuẩn bị khoảng 2.200 phương tiện tăng cường, sẵn sàng đưa vào khai thác khi nhu cầu tăng đột biến, hoặc trong trường hợp xe quay vòng không kịp. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi người dân đều có phương tiện về quê ăn Tết theo đúng kế hoạch, không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ép giá hay ùn ứ kéo dài”, ông Đường cho biết.

Kiểm soát chặt, không để vé xe Tết tăng vô tội vạ

Theo ông Nguyễn Xuân Điền - Phó chánh văn phòng Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO), đơn vị đang quản lý 5 bến xe khách liên tỉnh tại TPHCM gồm: Miền Đông mới, Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga.

Việc tổ chức bán vé và tăng giá vé dịp Tết năm 2026 từ ngày 13/2 đến 15/2, các bến tổ chức bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 giờ đối với đơn vị tự bán vé.

Về tình hình giá vé, tăng giá vé 40% tuyến gần (cự ly dưới 300km) và 60% tuyến xa (cự ly trên 300km). Theo đại diện SAMCO, tỷ lệ tăng giá vé ổn định trong nhiều năm nay nhằm hỗ trợ bù lỗ chi phí quay đầu (chạy rỗng) trong dịp Tết của các doanh nghiệp vận tải.

Trước lo ngại vé xe Tết bị đẩy giá, mua bán tràn lan bên ngoài bến, đại diện SAMCO khẳng định toàn bộ vé bán tại bến đều được kiểm soát chặt, niêm yết công khai. Người dân chỉ cần mua vé đúng nơi quy định sẽ không xảy ra tình trạng giá vé tăng “vô tội vạ”.

Cũng theo ông Điền, việc kiểm soát giá vé tại các bến xe do SAMCO quản lý luôn được đặt lên hàng đầu trong dịp cao điểm Tết nguyên đán.

Hành khách tại bến xe Miền Tây, phường An Lạc (TPHCM). Ảnh: Hữu Huy

“Chúng tôi liên tục khuyến cáo người dân chỉ mua vé trực tiếp tại quầy bán vé trong bến hoặc qua website chính thức của các đơn vị vận tải. Vé bán đúng kênh thì không thể vượt giá quy định”, ông Điền nhấn mạnh.

Theo ông Điền, tại các bến xe, tất cả quầy vé của doanh nghiệp vận tải hoặc quầy vé ủy thác cho bến đều phải niêm yết giá công khai ngay trước quầy, chịu sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng quản lý bến.

“Nếu có chuyện bán vượt giá niêm yết thì hành khách sẽ không chấp nhận mua. Việc này rất khó xảy ra trong bến vì mọi khâu đều được kiểm soát”, ông Điền nói.

Đại diện SAMCO cũng cho rằng, nguy cơ phát sinh vé giá cao chủ yếu đến từ việc mua vé trôi nổi bên ngoài cổng bến hoặc thông qua các nguồn không rõ ràng trên mạng xã hội.

“Người dân tuyệt đối không nên mua vé ngoài bến hoặc qua các kênh không xác định. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bị ‘chặt chém’”, ông Điền khuyến cáo.