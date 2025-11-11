Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các đại biểu tiêu biểu tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân mật các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Cuộc gặp mặt do Bộ Công an phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, với sự tham dự của các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương…

Đặc biệt, dự cuộc gặp mặt còn có 70 các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xuất sắc, tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Sau hơn 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cả nước đã thành lập hơn 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với hơn 276.000 thành viên.

Lực lượng này đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Công an cấp xã theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8% so với năm trước. Nhiều vụ mâu thuẫn được phát hiện, hòa giải kịp thời ngay từ cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Các địa phương ghi nhận lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an nhân dân, là chỗ dựa và cầu nối của cấp ủy chính quyền với Nhân dân trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Vinh dự, tự hào, các đại diện tiêu biểu tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bà Ma Thị Thuý - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng; ông Y Đen Êban - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT buôn Dhă Prŏng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; ông Tô Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, đã báo cáo những thành tích, những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng đến Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trình bày báo cáo tại cuộc gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, khen thưởng 70 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho toàn thể lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kết quả này khẳng định chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng về thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lấy cơ sở làm trọng tâm, lòng dân làm gốc, là nền tảng để xây dựng xã hội kỷ cương, trật tự, an toàn đã nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại diện các đại biểu tiêu biểu toàn quốc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Khẳng định an ninh cơ sở là bộ phận quan trọng, trật tự từ cơ sở là yếu tố then chốt, cốt lõi để xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, Tổng Bí thư nhấn mạnh, để giữ vững an ninh trật tự cơ sở, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tăng cường bảo vệ an ninh chính quyền, an ninh chế độ từ cơ sở, đảm bảo cuộc sống yên vui, lành mạnh, hạnh phúc cho mỗi người dân, mỗi gia đình có tầm quan trọng đặc biệt, đề nghị Bộ Công an tiếp tục tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; thường xuyên rà soát, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đủ sức thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng lực lượng, lựa chọn, bố trí nguồn lực, trên cơ sở điều kiện kinh tế của địa phương, từng bước nâng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, với kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc địa bàn, sát dân, gần dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cần phát huy vai trò kịp thời tham mưu, giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc, củng cố tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân, tương ái trong Nhân dân.

Từ những ví dụ cụ thể trong việc hỗ trợ người dân trong thiên tai, bão lũ, phòng cháy, chữa cháy, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại cơ sở khác phát huy vai trò “bốn tại chỗ” giúp dân, cứu dân, nhất là trong những lúc hiểm nguy, gian khó, trong thiên tai, bão lũ và các tình huống cứu nạn, cứu hộ. Đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm, phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm các đại biểu điển hình của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong niềm xúc động, phấn khởi, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, nhân dịp Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng chí Tổng Bí thư đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự, sự tự hào của các điển hình tiêu biểu mà còn là niềm vui chung, sự động viên, khích lệ to lớn để lực lượng Công an nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” - Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm hỏi, tặng quà lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xuất sắc, tiêu biểu.

Thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các điển hình tiêu biểu, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư - nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược về an ninh cơ sở, người sáng lập, rèn luyện, luôn dành sự quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp; đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự cùng với Công an cấp xã, thật sự là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, các bộ, ban, ngành đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thời gian vừa qua. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.