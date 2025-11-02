Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân vùng tâm lũ TP. Huế

TPO - Trong chuyến công tác tại TP. Huế sau đợt mưa lũ lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến vùng tâm lũ Quảng Điền để thăm hỏi, tặng quà cho người dân vừa chịu hậu quả thiên tai nặng nề, trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo, đồng thời động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, động viên và tặng quà người dân TP Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm di chuyển bằng cano đến vùng tâm lũ Quảng Điền, TP. Huế.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình; ông Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo TP. Huế, Quân khu 4 và các ban, ngành Trung ương.

Tại xã Quảng Điền - vùng tâm lũ của Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm xuống cano vào thôn Khuông Phò Đông - nơi bị cô lập nhiều ngày bởi mưa lũ lịch sử.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát của người dân và mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung và TP. Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kịp thời hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào vùng lũ.

Các lực lượng chức năng cần tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị cô lập, thiếu thốn mà không được hỗ trợ kịp thời.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Huế nhằm góp phần giúp thành phố sớm ổn định đời sống, phục hồi kinh tế xã hội sau thiên tai.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao 45 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng trong mưa lũ.

Đồng hành cùng đoàn công tác, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao hỗ trợ 20 tỷ đồng giúp nhân dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP. Huế, đến ngày 1/11, toàn thành phố vẫn còn 8/40 xã, phường còn ngập, với độ sâu trung bình 0,3 - 0,5m, có nơi hơn 0,7m. Một số địa bàn như Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ… vẫn bị chia cắt, người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền. Các địa phương hiện tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để triển khai hỗ trợ khẩn cấp.