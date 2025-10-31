Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Số người chết và mất tích do mưa lũ tăng mạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Tính đến 18h chiều nay (31/1) số người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung là 34 người, tăng 10 trường hợp so với sáng nay. Vẫn còn khoảng hơn 22 nghìn hộ dân bị ngập. Lũ trên các sông Quảng Trị - Đà Nẵng lại lên.

Ngày hôm nay (31/10), mưa tập trung chủ yếu ở ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Lượng mưa từ 7-15h chiều nay có nơi trên 140mm như Hương Lâm (Hà Tĩnh) 169.2mm, Trường Xuân (Quảng Trị) 143.3mm.

Dự báo từ chiều tối 31/10 đến ngày 2/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực Nam Nghệ An và tỉnh Quảng Ngãi thời gian này có mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ đêm 2/11 và ngày 3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

hue-mua-lon-2.jpg
Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp những ngày tới ở miền Trung.

Do mưa lớn kéo dài, từ đêm nay (31/10) đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng lũ có khả năng lên lại.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên mức BĐ1; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên mức BĐ3, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2; các sông ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng ở mức từ dưới BĐ2 đến trên BĐ2.

Theo báo cáo nhanh, tính 18h tối nay, mưa lũ đã làm 34 người chết và mất tích. Trong đó Huế có 12 người chết và một người mất tích, Đà Nẵng 11 người chết và 4 người đang mất tích. Quảng Trị có 3 người chết và 1 trường hợp mất tích, Lâm Đồng có 2 trường hợp thiệt mạng.

Tính đến tối nay còn 22.119 nhà bị ngập. Huế còn 11.573 nhà, Đà Nẵng 4.600 nhà. Hôm nay, tình trạng ngập lụt cũng mở rộng ra Hà Tĩnh với 1705 nhà bị ngập, Quảng Trị 3.608 nhà và Lâm Đồng là 633 nhà.

Tính đến 18h chiều nay còn tới 80 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông. Ngành đường sắt đã thông tuyến tàu chạy chậm đoạn qua Huế - Đà Nẵng vào trưa nay, tuyến đường sắt Hà Nội – TPHCM đã thông tuyến các tàu trở lại hoạt động bình thường. Hiện vẫn còn 245.080 hộ gia đình mất điện, chủ yếu ở Đà Nẵng.

Nguyễn Hoài
