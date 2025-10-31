Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng:

Ngâm trong nước lũ suốt tuần, hàng ngàn xe máy xếp hàng chờ 'cứu'

Giang Thanh

TPO - Nước rút, người dân các vùng ngập sâu ở Đà Nẵng nườm nượp đẩy xe máy đi sửa. Các tiệm sửa xe ở xã Đại Lộc, Điện Bàn Tây… chật kín khách.

tp-sua-xe-may-ngap-lut-2.jpg
Ngày 31/10, các tiệm sửa xe ở khu vực trung tâm xã Đại Lộc﻿ (TP Đà Nẵng) tấp nập khách. Sau khi nước lũ rút, những chiếc xe bạc màu vì bùn được “tắm táp” sơ qua và mang đến tiệm sửa xe. Ảnh: Giang Thanh
tp-sua-xe-may-ngap-lut-21.jpg
Nhiều ngày ngâm trong nước lụt, hàng nghìn chiếc xe chết máy, không thể khởi động. Nhiều người dân phải dắt bộ vài cây số mới tìm được đến tiệm sửa xe. Có những khu vực xa, người dân gửi nhờ xe máy lên xe tải để chở đi sửa.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-6.jpg
Từ sáng sớm, tiệm sửa xe Hiệp Lực (đường Đỗ Đăng Tuyển, xã Đại Lộc) đã chật kín khách. Hàng dài xe máy đậu kín trong cửa hàng, xếp trên vỉa hè, dưới lòng đường.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-5.jpg
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng (chủ tiệm sửa xe) tất bật không ngơi tay để sửa kịp cho khách. Đa phần khách dắt xe đến, để lại rồi về tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Khi sửa xong chiếc nào, bà Hồng gọi điện cho khách đến lấy.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-11.jpg
Tiệm sửa xe này cũng ngập sâu trong nước nhiều ngày, một phần phụ tùng, hàng hóa bị ướt nước. May mắn, số còn lại ở trên kệ cao vẫn yên ổn qua mùa lũ﻿. Nước rút, vợ chồng bà Hồng dọn dẹp sơ qua rồi mở tiệm phục vụ bà con.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-4.jpg
Cuốn sổ nhỏ ghi chi chít biển số xe, số điện thoại của khách sửa xe chỉ trong một buổi sáng. “Sáng giờ tôi đã sửa hai chục chiếc xe, làm luôn tay không kịp uống nước. Vợ chồng tôi còn phải huy động thêm 2 đứa con phụ dắt xe, ghi chép khách đến, gọi điện cho khách mang xe về mà vẫn không kịp”, bà Hồng kể.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-9.jpg
Tại một tiệm sửa xe khác cách đó chỉ chừng vài chục mét, ông Lê Văn Hiến (chủ tiệm) cũng bận rộn không nghỉ. Ông cùng 2 thợ trẻ xoay xở từ sáng sớm đến gần trưa mà hàng xe máy vẫn xếp dài từ trong ra ngoài, tràn xuống lòng đường.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-13.jpg
tp-sua-xe-may-ngap-lut-14.jpg
tp-sua-xe-may-ngap-lut-17.jpg
tp-sua-xe-may-ngap-lut-15.jpg
Do ngâm nước lũ dài ngày nên đa phần xe chết máy, nước tràn vào bình xăng, ống bô, bình dầu… Các thợ sửa liên tục tháo nước, sục bình, thay nhớt, kiểm tra hệ thống điện. Cả khu vực này vẫn đang mất điện, tiệm sửa xe phải chạy máy nổ để hoạt động.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-16.jpg
“Tiệm của tôi ngập khoảng một mét, may mắn là tất cả hàng hóa đều đã chuyển lên tầng 2 trước khi nước lũ lên nên bây giờ mới có phụ tùng, máy móc để sửa xe cho bà con”, ông Hiến nói.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-20.jpg
Dắt bộ xe máy gần 3km, anh Ngô Văn Phước (35 tuổi) thở dốc khi đến được tiệm sửa xe. Chiếc xe máy chìm trong nước lụt gần một tuần nay, nước vẫn còn rỉ ra từ máy, yên xe. “Từ dưới kia lên đây 2 - 3 tiệm, tiệm nào cũng đông nên tôi đẩy luôn vào đây. Chỉ mong xe được sửa sớm để còn có phương tiện đi lại”, anh nói.
sua-xe-may-ngap-lut-16.jpg
tp-sua-xe-may-ngap-lut-1.jpg
tp-sua-xe-may-ngap-lut-26.jpg
tp-sua-xe-may-ngap-lut-19.jpg
Vùng “rốn lũ” Đại Lộc ngập sâu đã gần một tuần nay, hàng nghìn xe máy của người dân ngâm trong nước, chết máy hàng loạt. Sau khi nước rút, các tiệm sửa xe trên địa bàn chật kín khách.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-23.jpg
Dọc tuyến đường ĐT 609 qua địa bàn xã Điện Bàn Tây, các tiệm sửa xe cũng tất bật, hàng chục chiếc xe xếp hàng trước cửa tiệm chờ sửa. Tuyến đường này ngập sâu đến đầu gối khiến nhiều xe máy “đột tử” khi người dân cố lưu thông qua khu vực ngập nước﻿.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-28.jpg
Theo ông Ngọc Hiền (chủ một tiệm sửa xe), các khu dân cư xung quanh đều ngập sâu nên nhu cầu sửa chữa xe máy của người dân rất lớn. Từ chiều hôm qua đến giờ, các tiệm sửa xe đều quá tải.
tp-sua-xe-may-ngap-lut-25.jpg
“Cả 2 vợ chồng tôi bận bịu từ hôm qua đến giờ mà xe máy xếp hàng chờ sửa ngày một dài thêm chứ chưa thấy vơi bớt. Đây là tình hình chung của các tiệm sửa xe ở khu vực này”, ông Hiền nói.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #lũ lụt #sửa xe máy #ngập nước #cứu hộ lũ #Đại Lộc #Điện Bàn Tây #người dân Đà Nẵng #xe máy

