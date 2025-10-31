Ngâm trong nước lũ suốt tuần, hàng ngàn xe máy xếp hàng chờ 'cứu'

TPO - Nước rút, người dân các vùng ngập sâu ở Đà Nẵng nườm nượp đẩy xe máy đi sửa. Các tiệm sửa xe ở xã Đại Lộc, Điện Bàn Tây… chật kín khách.
Do ngâm nước lũ dài ngày nên đa phần xe chết máy, nước tràn vào bình xăng, ống bô, bình dầu… Các thợ sửa liên tục tháo nước, sục bình, thay nhớt, kiểm tra hệ thống điện. Cả khu vực này vẫn đang mất điện, tiệm sửa xe phải chạy máy nổ để hoạt động.
Vùng “rốn lũ” Đại Lộc ngập sâu đã gần một tuần nay, hàng nghìn xe máy của người dân ngâm trong nước, chết máy hàng loạt. Sau khi nước rút, các tiệm sửa xe trên địa bàn chật kín khách.