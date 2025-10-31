Nước rút, người dân Đà Nẵng vật lộn với bùn non ngập ngụa khắp các tuyến đường

TPO - Sau khi trắng đêm vừa chờ nước rút vừa dọn nhà, từ sáng sớm, người dân vùng “rốn lũ” Đại Lộc tiếp tục vật lộn với lớp bùn non dày cả gang tay, ngập ngụa khắp các tuyến đường.