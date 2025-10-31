Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước rút, người dân Đà Nẵng vật lộn với bùn non ngập ngụa khắp các tuyến đường

Giang Thanh

TPO - Sau khi trắng đêm vừa chờ nước rút vừa dọn nhà, từ sáng sớm, người dân vùng “rốn lũ” Đại Lộc tiếp tục vật lộn với lớp bùn non dày cả gang tay, ngập ngụa khắp các tuyến đường.

tp-nguoi-dan-ron-lu-19.jpg
Sáng 31/10, tại xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng﻿), nước đã cơ bản rút khỏi các tuyến đường chính. Người dân tay cào, tay cuốc cùng nhau dọn dẹp sau trận lũ lịch sử. Những lớp bùn dày khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán khi điện chưa có, nước cũng cầm chừng. Ảnh: Giang Thanh
tp-nguoi-dan-ron-lu-1.jpg
Nhặt nhạnh từng đôi dép trong đống bùn non, bà Nguyễn Thị Tính (tiểu thương chợ Ngã Tư) thở dài ngao ngán. Từ sáng sớm, hai vợ chồng bà đã có mặt ở ki ốt để dọn dẹp, nhưng đến gần trưa vẫn ngổn ngang.
tp-nguoi-dan-ron-lu-5.jpg
Vốn ở vùng ngập lụt, vợ chồng bà đã cẩn thận bọc kín hàng hóa trong các túi ni lông, kê cao khoảng một mét rưỡi. Nhưng nước lũ dâng quá cao, nước chảy xiết khiến hàng hóa ngâm nước mấy ngày trời, ướt sũng, dính đầy bùn đất.
tp-nguoi-dan-ron-lu-4.jpg
“Giờ vớt vát được chút nào hay chút ấy, giày dép đôi nào còn dùng được thì bán rẻ, đôi nào ngấm nước quá thì mang cho bà con tiểu thương đi để dọn bùn rồi vứt, chứ để lại cũng không được gì”, bà Tính nói.
tp-nguoi-dan-ron-lu-23.jpg
Nước đã rút đi nhưng những chợ lớn ở xã Đại Lộc như chợ Ái Nghĩa, chợ Ngã Tư vẫn ngập trong bùn non. Nước lũ ngâm nhiều ngày khiến hàng hóa trôi mất, hư hỏng nặng, gây thiệt hại lớn cho bà con tiểu thương.
tp-nguoi-dan-ron-lu-24.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-22.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-2.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-15.jpg
Nước rút, tiểu thương tranh thủ sắp xếp lại hàng hóa, rửa bùn, đẩy bùn ra khỏi khu vực chợ để sớm buôn bán trở lại.
tp-bun.jpg
Trên tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển, ông Phan Văn Lạc (55 tuổi) hì hụi cào bùn non. Tuyến đường này ngập nước khoảng 1,7m. Căn nhà 2 tầng của ông cũng ngập hơn một mét.
tp-nguoi-dan-ron-lu-9.jpg
“Nhà ngập, cửa hàng bên kia đường cũng hư hỏng nặng sau mấy ngày lũ lớn﻿. Dù tôi đã cẩn thận kê cao đồ đạc nhưng vẫn bị dầm không nước. Từ nửa đêm, bà con đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Sáng nay, mọi người rủ nhau cào bùn, dọn dẹp trước nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Lạc kể.
tp-nguoi-dan-ron-lu-20.jpg
Trong những xóm nhỏ nằm xa các tuyến đường chính, có những nơi nước vẫn còn ngập đến đầu gối, đến bắp chân. Nước rút chừng nào, người dân tranh thủ dọn chừng đó.
tp-nguoi-dan-ron-lu-14.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-12.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-13.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-11.jpg
Hàng rào, nhà cửa, vật dụng đều đỏ quạch màu bùn. Cây cối gãy đổ chắn ngang các tuyến đường, cổng nhà được người dân nhanh chóng dọn dẹp.
tp-nguoi-dan-ron-lu-17.jpg
Trong căn nhà đổ sụp, ông Phạm Hiệp (thôn 6 Ái Mỹ, xã Đại Lộc) nhặt nhạnh những đồ dùng còn nguyên vẹn, xếp ra góc sân bạc phếch màu bùn non. Đây là nơi gia đình ông dùng làm nơi thờ cúng, cũng trải qua bao nhiêu đợt lụt nhưng không chống chọi nổi với đợt ngập lụt lịch sử lần này.
tp-nguoi-dan-ron-lu-21.jpg
Lau sạch những tấm ảnh thờ dính đầy bùn đất, ông ngán ngẩm nhìn khu vườn vẫn ngập trong lớp bùn nhầy nhụa dày đến 30 – 40cm, cây cối xơ xác, vàng úa do ngâm nước dài ngày.
tp-nguoi-dan-ron-lu-18.jpg
“Bàn thờ bị lật, ảnh thờ đều đã ướt hết. Tôi mới tìm được ảnh thờ của ba mẹ, còn ảnh thờ của người em vẫn đang lẫn trong đống đồ đạc. Căn nhà là nơi hương khói cho ông bà, tổ tiên, tôi chỉ mong chính quyền sớm hỗ trợ để người dân ổn định sau lũ lụt”, ông Hiệp cho hay.
tp-nguoi-dan-ron-lu-6.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-7.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-16.jpg
tp-nguoi-dan-ron-lu-8.jpg
Đại Lộc là vùng “rốn lũ” của TP Đà Nẵng. Toàn bộ xã đã bị ngập gần một tuần. Những đợt lũ liên tục lập đỉnh lịch sử khiến người dân không kịp trở tay. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 33 thôn, trong đó có đến 28 thôn bị cô lập hoàn toàn do nước lũ, giao thông tê liệt.
Giang Thanh
