Nước rút, người dân Đà Nẵng vật lộn với bùn non ngập ngụa khắp các tuyến đường

TPO - Sau khi trắng đêm vừa chờ nước rút vừa dọn nhà, từ sáng sớm, người dân vùng “rốn lũ” Đại Lộc tiếp tục vật lộn với lớp bùn non dày cả gang tay, ngập ngụa khắp các tuyến đường.
Nước rút, tiểu thương tranh thủ sắp xếp lại hàng hóa, rửa bùn, đẩy bùn ra khỏi khu vực chợ để sớm buôn bán trở lại.
Hàng rào, nhà cửa, vật dụng đều đỏ quạch màu bùn. Cây cối gãy đổ chắn ngang các tuyến đường, cổng nhà được người dân nhanh chóng dọn dẹp.
Đại Lộc là vùng “rốn lũ” của TP Đà Nẵng. Toàn bộ xã đã bị ngập gần một tuần. Những đợt lũ liên tục lập đỉnh lịch sử khiến người dân không kịp trở tay. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 33 thôn, trong đó có đến 28 thôn bị cô lập hoàn toàn do nước lũ, giao thông tê liệt.