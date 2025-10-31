Mưa dịch chuyển ra Quảng Trị khiến hàng nghìn nhà dân chìm trong biển nước

TPO - Đến chiều ngày 31/10, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khiến 4 người chết và mất tích, 3 người bị thương, gần 3.600 nhà dân bị ngập. Dự báo trong những ngày tới, nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, địa phương này hiện có 32 điểm ngập lụt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ (trong đó 10 điểm trên quốc lộ 1A, 15, 9, 12A và 22 điểm trên đường tỉnh 49C, 564B…); gần 80 tuyến giao thông liên xã, thôn bị ngập sâu, nhiều khu vực ở Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Tuyên Bình, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông… bị chia cắt hoàn toàn.

Lực lượng Công an triển khai lực lượng cứu hộ tại xã Quảng Trạch (Quảng Trị). Ảnh Nguyễn Lợi.

Mưa lớn khiến 3.596 nhà dân bị ngập, 101 điểm trường với hơn 28.000 học sinh phải tạm nghỉ học. Ngoài ra, 22 điểm sạt lở đã được ghi nhận trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực miền núi như Đakrông, Tà Rụt, Kim Ngân, Hướng Hiệp.

Đến nay, 3 người chết (ở Ái Tử, Lìa, Trung Thuần), 1 người mất tích (xã Trường Sơn) và 3 người bị thương (xã Ninh Châu) do mưa lũ. Hơn 101ha hoa màu bị ngập úng; sạt lở đất đã vùi lấp 30 con dê và 1 con trâu của người dân xã Tà Rụt.

Mưa lớn cũng khiến 11.607 hộ dân mất điện ở các xã Quảng Trạch, Trung Thuần, Nam Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân và phường Ba Đồn. Hiện các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đạt khoảng 90% dung tích thiết kế, vẫn đang đảm bảo an toàn.

Ở xã Lệ Thuỷ, hàng nghìn nhà dân chìm trong biển nước.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 2 khu vực: Đồi phòng không, thôn Đồng Lâm và khu tái định cư, thôn Đạm Thuỷ (xã Tuyên Phú) trước nguy cơ sạt lở núi đe doạ tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân.