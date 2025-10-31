Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Tĩnh gấp rút 'vá' đê, di dời hàng trăm hộ dân bị ngập do mưa lũ

Hoài Nam

TPO - Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập nhiều tuyến đường chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đang khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

574493536-1805641403715928-1048060065896820286-n.jpg
Theo ghi nhận, từ ngày 30 đến rạng sáng 31/10, mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều hộ gia đình ở khu vực trũng thấp, ven sông, suối tại các phường Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị nước tràn vào nhà. Công an các địa phương đã thức trắng đêm hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.
574578362-1806142830332452-9054181418502755616-n-9633.jpg
Đặc biệt tại phường Vũng Áng, mưa lớn đã khiến đê Cơn Trè (phường Vũng Áng) xuất hiện khu vực sạt lở và thấm nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khu vực dân cư hạ du. Ngay sau khi nắm thông tin, các đồng chí thường trực Đảng ủy HĐND lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường đã trực tiếp xuống hiện trường, cùng lực lượng Công an, Quân sự kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố.
572369874-1806143330332402-136818624667343440-n.jpg
Tại hiện trường, các lực lượng đang khẩn trương gia cố thân đê, đặt bao tải đất và vật liệu chống thấm, đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn khu vực. Các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro cũng được kích hoạt sẵn sàng, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống.
3894269986353268759.jpg
Ngành chức năng dùng bao tải đựng cát nhằm gia cố lại đê Cơn Trè.
9a3ac393a6282b767239.jpg
Tại phường Vũng Áng, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 146 hộ/334 người đến nơi an toàn trước diễn biến mưa lũ.
574842394-1806103007003101-2066227822486216530-n-2086.jpg
Đặc biệt, lực lượng Công an phường đã kịp thời hỗ trợ đưa một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi cùng gia đình ra khỏi khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối
571668017-1806222550324480-3159623493440766357-n-8268.jpg
Ngành chức năng hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập lụt đến vị trí an toàn để tránh ảnh hưởng do mưa lũ.
573384456-1806220086991393-7878124331283115089-n.jpg
Những trẻ nhỏ, người già được di dời đến vị trí cao hơn để tránh ngập lụt.
2522712525139083210-5548.jpg
Lãnh đạo phường Vũng Áng cho biết, phường đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, để hỗ trợ di dời người dân, di dời tài sản để tránh bị thiệt hại do mưa lũ. Chính quyền phường cũng kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khi có yêu cầu hỗ trợ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #mưa lũ #Vũng Áng #di dời #di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân #mưa lũ tại Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục