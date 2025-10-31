Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng:

Cảnh tượng xót xa sau 3 đêm chạy lụt trở về: Nhà cửa nhuộm bùn, xơ xác

Thanh Hiền

TPO - "Tôi đi di tản từ đêm 28/10, về thấy nhà tan hoang dù đã kê đồ đạc lên cao. Ti vi, tủ lạnh, giường nệm... đều hỏng hết cả rồi. Nước ngập gần tới đầu biết làm sao", chị Bích Vy (tổ dân phố Phong Nam, phường Hòa Xuân) nghẹn ngào.

Ngày 31/10, nước lũ tại Đà Nẵng đã rút mạnh, những thôn xóm, khu dân cư lấm lem bùn đất, người dân rụng rời vì trận lũ vừa lớn vừa dai để lại thiệt hại quá nặng nề.

Cảnh tượng trong tổ Phong Nam (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) khi lũ rút. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-ngaplu-phong-nam-12.jpg
Nhà cửa xơ xác, nhuộm màu bùn đỏ sau ba, bốn ngày trời bị lũ ngâm. Đêm 30/10, nước bắt đầu rút. Những hộ có người ở nhà tranh thủ đuổi bùn non theo nước, còn những nhà di tản đến sáng 31/10 mới trở về oằn mình cào hết bùn ra. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-ngaplu-phong-nam-9.jpg
Nhà chị Thảo Vân (tổ Phong Nam) ngập﻿ gần ngang cổ. Chị Vân cùng các con chạy lụt từ hôm 28/10 sau khi bưng được ti vi lên gác. Bên dưới tủ bàn, sách vở, bếp núc... bị nước nhấn chìm. "Sáng nay mấy mẹ con tôi mới về, nhìn nhà cửa tơi bời lại không có điện, nước để dọn dẹp. Chưa bao giờ tôi phải đối mặt với cảnh tượng như thế này", chị mệt mỏi.
tp-ngaplu-phong-nam-4.jpg
Nước lũ xô lệch bàn ghế, đồ đạc trong nhà chị Bích Vy. Mấy hôm trước, chồng chị đã kê đồ cao hơn 1 mét, cả nhà nghĩ bụng mức này đã an toàn. Nhưng ngờ đâu nước vào nhà gần ngang cổ.
tp-ngaplu-phong-nam-6.jpg
Mực nước ngập lên nửa chiếc ti vi, đành phải bỏ. Tủ lạnh, bàn ghế, giường nệm...cũng tan hoang.
tp-ngaplu-phong-nam-33.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-17.jpg
Theo bà con, mức ngập lũ chỉ thua năm 1999. Những nhà xây nền móng cao cũng không thoát ngập trong đợt lũ này.
tp-ngaplu-phong-nam-26.jpg
Nhà chị Thu Tuyền vẫn còn nước trong phòng ngủ. Sau ba đêm sơ tán trở về, chỉ còn chiếc tủ lạnh mua trả góp chưa xong là khô ráo. Chị nghẹn ngào, bất lực vì đến cả quần áo của con cũng nhuộm bùn. "Nước lên nhanh lắm. Tôi đi làm về cuống cuồng dọn được gì thì dọn rồi đi sơ tán gấp. Giờ trong phòng ngủ cả tủ áo quần, chăn chiếu, bàn ghế.. cũng tan hoang hết rồi", chị xót xa.
tp-ngaplu-phong-nam-34.jpg
Người dân thất thần, mệt mỏi sau cơn lũ dữ.
tp-ngaplu-phong-nam-28.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-27.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-38.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-21.jpg
Cảnh tượng khi lũ rút. Ngoài thiệt hại tài sản nặng nề, bà con còn phải đối mặt với bùn non đóng lớp. Trong khi khu vực này hiện chưa có điện, nước.
tp-ngaplu-phong-nam-10.jpg
Dọn bùn sau khi lũ rút rất cực nhưng phải tranh thủ khi bùn chưa khô.
tp-ngaplu-phong-nam-18.jpg
Một nhà dân đi sơ tán chưa về, trong khi nước đã rút và để lại lớp bùn vàng quạch trước sân.
tp-ngaplu-phong-nam-31.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-1.jpg
Nhiều đoạn trong tổ Phong Nam nước vẫn chưa rút hết, người dân vẫn tiếp tục phải vật lộn với nước bùn. "Đêm qua tôi nghe nước rút đã đi về, nhưng đứng đầu xóm thấy nước vẫn còn trên đường, lội vào không được, trời thì tối đen nên phải quay ngược ra lại. Sáng nay về không biết bắt đầu từ đâu trong ngôi nhà ngập ngụa bùn đất", một người dân chia sẻ.
tp-ngaplu-phong-nam-40.jpg
Cả xóm ướt nhẹp, nhà nhà xịt rửa, quét dọn từ trong ra ngoài ngõ.
tp-ngaplu-phong-nam-7.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-29.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-27.jpg
tp-ngaplu-phong-nam-22.jpg
Dọn lũ chưa xong, bà con lại tiếp tục lo vì dự báo từ 1 - 3/11 Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm.
tp-ngaplu-phong-nam-23.jpg
Hàng loạt xe máy chìm nghỉm trong trận ngập không ngờ tới. Anh Phạm Công Hiền kể hơn chục năm qua chưa có trận ngập nào lớn và dai dẳng như vậy. Cả xóm khi nghe dự báo mưa đã chủ động kê cao tài sản, tính toán "cao tay" thì ngập khoảng 1m nhưng nào ngờ.
tp-ngaplu-phong-nam-15.jpg
Mực nước tấn công nhà dân không ai ngờ tới và ngâm suốt mấy ngày trời.
Thanh Hiền
#Chạy lụt #Đà Nẵng #mưa lớn #ngập lũ #dọn bùn #sơ tán #Hoà Xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục