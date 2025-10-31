Cảnh tượng xót xa sau 3 đêm chạy lụt trở về: Nhà cửa nhuộm bùn, xơ xác

TPO - "Tôi đi di tản từ đêm 28/10, về thấy nhà tan hoang dù đã kê đồ đạc lên cao. Ti vi, tủ lạnh, giường nệm... đều hỏng hết cả rồi. Nước ngập gần tới đầu biết làm sao", chị Bích Vy (tổ dân phố Phong Nam, phường Hòa Xuân) nghẹn ngào.
Ngày 31/10, nước lũ tại Đà Nẵng đã rút mạnh, những thôn xóm, khu dân cư lấm lem bùn đất, người dân rụng rời vì trận lũ vừa lớn vừa dai để lại thiệt hại quá nặng nề.
Theo bà con, mức ngập lũ chỉ thua năm 1999. Những nhà xây nền móng cao cũng không thoát ngập trong đợt lũ này.
Cảnh tượng khi lũ rút. Ngoài thiệt hại tài sản nặng nề, bà con còn phải đối mặt với bùn non đóng lớp. Trong khi khu vực này hiện chưa có điện, nước.
Nhiều đoạn trong tổ Phong Nam nước vẫn chưa rút hết, người dân vẫn tiếp tục phải vật lộn với nước bùn. "Đêm qua tôi nghe nước rút đã đi về, nhưng đứng đầu xóm thấy nước vẫn còn trên đường, lội vào không được, trời thì tối đen nên phải quay ngược ra lại. Sáng nay về không biết bắt đầu từ đâu trong ngôi nhà ngập ngụa bùn đất", một người dân chia sẻ.
Dọn lũ chưa xong, bà con lại tiếp tục lo vì dự báo từ 1 - 3/11 Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm.