Đà Nẵng: Cảnh tượng xót xa sau 3 đêm chạy lụt trở về: Nhà cửa nhuộm bùn, xơ xác

TPO - "Tôi đi di tản từ đêm 28/10, về thấy nhà tan hoang dù đã kê đồ đạc lên cao. Ti vi, tủ lạnh, giường nệm... đều hỏng hết cả rồi. Nước ngập gần tới đầu biết làm sao", chị Bích Vy (tổ dân phố Phong Nam, phường Hòa Xuân) nghẹn ngào.