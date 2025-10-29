Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bí thư xã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hoài Nam
TPO - Tại Kỳ họp thứ 32 HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 29/10, tại kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Thứ 2 bìa trái); Hồ Huy Thành và Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) và bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thanh Điện, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thành Đông.

