Xã hội

Google News

Tỉnh có diện tích lớn nhất nước họp cán bộ chủ chốt

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lần đầu tiên sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để bàn và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Ngày 13/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm triển khai các nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Đây là hội nghị cán bộ chủ chốt đầu tiên sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông.

img-6615.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm nhấn mạnh, hội nghị lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đề nghị đại biểu bám sát điều hành của chủ trì, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, nắm bắt đầy đủ thông tin để triển khai sát thực tiễn, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để cấp thẩm quyền xử lý.

Tại hội nghị, các đại biểu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và thông tin 4 nội dung quan trọng, trong đó có kết quả tháng đầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

img-6613.jpg
Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực: tiến độ công việc đảm bảo, kinh tế - xã hội tăng trưởng, quốc phòng - an ninh giữ vững, cải cách hành chính đứng top đầu cả nước

Tuy nhiên, vẫn tồn tại khó khăn như GDP mới đạt khoảng 6%, giải ngân vốn đầu tư công ở mức 23%, thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu, phân bổ cán bộ chưa đồng đều và một số xã thiếu trụ sở làm việc...

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành, địa phương toàn tỉnh quyết liệt nâng tăng trưởng GDP lên 8,5% năm 2025, tạo tiền đề cho việc tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh thu ngân sách, rà soát hạ tầng và tài sản công, đặc biệt tập trung tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành.

img-6616.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm phát biểu.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các đại biểu góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ông nhấn mạnh đây là báo cáo xuyên suốt, định hướng các quyết sách đột phá. Đồng thời, các cơ quan cần rà soát, đề xuất giải pháp bảo đảm điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Lâm Đồng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #hội nghị cán bộ chủ chốt #lần đầu tiên #tỉnh lớn nhất nước

