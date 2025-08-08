Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở Thanh Hóa, Sơn La

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Y tế

Theo báo Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 5/8/2025.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1/7/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

TS. BS Lê Văn Cường (sinh năm 1978, quê ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002, Bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2006, Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh) năm 2014, Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 năm 2017.

Hơn 20 năm công tác trong ngành Y tế, TS. BS Lê Văn Cường đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa kiêm giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Sơn La bổ nhiệm nữ Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Ngày 7/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La, hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Hoàng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.



Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La; thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 5/8/2025.