Cán bộ tốt là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng bộ máy hành chính

TPO - "Cán bộ tốt là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng bộ máy hành chính, từ đó tạo nên những bước đột phá trong sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định.

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Tham luận tại đại hội, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, việc triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, là việc làm tự giác, thường xuyên, quan trọng của từng cơ quan và từng cá nhân.

Ông Vũ Văn Tiến tham luận tại đại hội.



Theo ông Vũ Văn Tiến, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ phẩm chất và năng lực đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, cần nhận thức đúng mối quan hệ giữa đức và tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ.

Cùng với đó, cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi trọng việc phát triển toàn diện, thống nhất cả đức và tài; lấy đạo đức làm gốc cho tài năng phát triển và đức phải có trước tài. Đề cao việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên là việc làm thường xuyên của mọi cấp ủy, tổ chức đảng.

Ông Vũ Văn Tiến cũng lưu ý, cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của tổ chức, trước hết là của các cấp ủy đảng, của lãnh đạo các cấp với việc thường xuyên tự giáo dục, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện phẩm chất, năng lực của chính đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy và người đứng đầu phải luôn quán triệt và thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện cả về đạo đức và tài năng cho đội ngũ cán bộ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi công việc và trong các mối quan hệ. Chú trọng rèn luyện cho cán bộ tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi việc rèn luyện, xây dựng phẩm chất đạo đức, phong cách, năng lực thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ thường xuyên, tự giác và bền bỉ suốt đời. Cán bộ tốt là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng bộ máy hành chính, từ đó tạo nên những bước đột phá trong sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Vũ Văn Tiến cho hay.

Anh Trần Minh Quang tham luận tại đại hội.



Tham luận tại đại hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Minh Quang, cho biết, tuổi trẻ cơ quan quyết tâm phát huy mạnh mẽ tinh thần “xung kích, sáng tạo”, biến nhận thức thành những hành động cách mạng cụ thể, thiết thực. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua việc triển khai sâu rộng phong trào “5 tiên phong” theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, được cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ chính trị đặc thù của cơ quan.

Ông Nguyễn Khắc Toàn tham luận tại đại hội.



Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), thi đua yêu nước không chỉ là một phong trào, mà là nguồn năng lượng nội sinh, là động lực đổi mới, là khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc viện. Đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để phụng sự Tổ quốc bằng tri thức, trách nhiệm và trái tim người làm công tác Mặt trận. Mỗi “hạt nhân đổi mới” dù nhỏ bé nhưng khi hội tụ lại sẽ tạo nên một “cánh đồng sáng tạo” rộng lớn, nơi tri thức được gieo trồng, tư duy được nảy mầm và khát vọng được thắp sáng.

Từ thực tiễn đó, viện xác định xây dựng bốn giá trị cốt lõi trong hành trình phát triển: Cán bộ tinh – đội ngũ có bản lĩnh, có năng lực, tận tâm với công việc, coi hiệu quả phục vụ là thước đo của cống hiến; Nghiên cứu sâu – không ngừng tìm tòi, luận giải, đề xuất những vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; Bồi dưỡng tốt – đổi mới nội dung, phương pháp, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, có kỹ năng, có tầm nhìn; Thông tin khoa học – chủ động kết nối tri thức, lan tỏa giá trị, đưa kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền, tham mưu, hoạch định chính sách của Mặt trận.