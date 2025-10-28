Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân

TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đóng góp trí tuệ, tham gia nghiên cứu xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết, sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Vì vậy phải xây dựng, nghiên cứu và nâng tầm chiến lược đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới lên một tầm cao mới.

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhấn mạnh, 5 năm qua, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu đề xuất và chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và các cuộc vận động lớn.

Đặc biệt, hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Đầu tiên là “Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; thứ hai là phong trào Thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PV.

Ông Đỗ Văn Chiến đặc biệt nhấn mạnh, đã có sự đổi mới trong hoạt động cứu trợ của MTTQ Việt Nam theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn thông qua hoạt động tiếp nhận, ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2024.

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kết thúc đợt tiếp nhận, số tiền nhân dân cả nước gửi tới tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương lên tới trên 2.600 tỷ đồng. Thành công của đợt phát động không chỉ dừng lại ở số tiền tiếp nhận ủng hộ cao nhất từ trước đến nay mà thành công đạt được chính là niềm tin của nhân dân, của xã hội, niềm tin của các nhà hảo tâm đối với hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên", ông Đỗ Văn Chiến nêu.

Một thành công nữa, theo ông Đỗ Văn Chiến, là những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 18 với mô hình tổ chức mới, bộ máy mới. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến MTTQ Việt Nam; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và đề xuất sửa đổi các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh vận hành mô hình tổ chức mới, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới”, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải thật sự đổi mới, không chỉ trong cơ quan mà cần hướng tới những tổ chức, cá nhân trong xã hội cùng đồng hành với Mặt trận thực hiện nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam, qua đó khơi dậy tinh thần cống hiến, cộng đồng trách nhiệm của xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải thống nhất cao công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng do Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm phát động và triển khai thực hiện. Thi đua phải đi đôi với biểu dương khen thưởng. Người người thi đua, đơn vị nào cũng phải thi đua, mỗi người một việc và đánh giá hiệu quả thi đua thông qua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải quán triệt, phong trào thi đua phải có nội dung, hình thức, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của mỗi tổ chức, tránh hình thức. Phải lựa chọn một đến hai phong trào thi đua điển hình để từ đó xây dựng phù hợp với hoạt động của MTTQ Việt Nam; phải phát động phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đóng góp trí tuệ, tham gia nghiên cứu xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết, sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Vì vậy phải xây dựng, nghiên cứu và nâng tầm chiến lược đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới lên một tầm cao mới.

“Phải triển khai tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt ở các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là một diễn đàn lớn, mỗi lần tổ chức sẽ là một chủ đề để nhân dân bày tỏ”, ông Đỗ Văn Chiến gợi mở.