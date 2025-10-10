Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh

Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024–2029. Tham dự hội nghị có ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các đoàn thể.

Hội nghị đã công bố thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc cho thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII đối với ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, do đã chuyển công tác khác.

Đồng thời, hội nghị tiến hành hiệp thương bầu bổ sung ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029. 100% đại biểu thống nhất hiệp thương cử ông Vũ Quyết Tiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, vùng đất “Kỷ luật và Đồng tâm", giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và nhân văn.

Tân Chủ tịch mong muốn tập thể Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND tỉnh; sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng thời, trân trọng kế thừa, học hỏi kinh nghiệm, tâm huyết và tinh thần cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, để MTTQ tỉnh luôn xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; là trung tâm đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của tỉnh.

Trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Quyết Tiến từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong tỉnh Quảng Ninh như Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy TP Cẩm Phả; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy TP Hạ Long. Tháng 3/2025, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.