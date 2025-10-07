Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chi tiết kế hoạch tinh gọn các đơn vị y tế, giáo dục, văn hóa và doanh nghiệp nhà nước tại Quảng Ninh

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch lớn về sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, với hàng loạt phương án hợp nhất, tinh gọn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế.

Lĩnh vực giáo dục được xem là một trong những trọng tâm của đợt sắp xếp này. Tỉnh giao các sở, ngành liên quan xây dựng đề án hợp nhất Trường Đại học Hạ Long (thuộc tỉnh) và Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (thuộc Bộ Công Thương) để hình thành một đại học đa ngành trực thuộc tỉnh, định hướng trở thành cơ sở giáo dục đại học chủ lực của vùng Đông Bắc.

1000004406.jpg
Trường Đại học Hạ Long được định hướng trở thành cơ sở giáo dục đại học chủ lực của vùng Đông Bắc.

Đối với hệ thống cao đẳng, trung cấp, Quảng Ninh sẽ sáp nhập các trường cao đẳng nghề vào Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh, đồng thời cũng chuyển Trung tâm Sát hạch lái xe & Giám sát giao thông đường bộ từ Sở Xây dựng về trường này, hình thành một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao.

Ở bậc THPT và GDTX, Quảng Ninh chủ trương sáp nhập 4 trường THPT còn 2 trường, đồng thời hợp nhất 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành 1 trung tâm cấp tỉnh có trụ sở chính và các phân hiệu ở các địa bàn.

Trong lĩnh vực y tế, kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí sẽ xây dựng đề án tổ chức lại, bao gồm cả việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Trong khi Bệnh viện Đa khoa Hạ Long sẽ nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đáng chú ý, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 13 trung tâm y tế thành 5 bệnh viện đa khoa khu vực, đồng thời 171 trạm y tế xã/phường sẽ được sắp xếp còn khoảng 55 trạm. Các cơ sở bảo trợ xã hội được hợp nhất thành Trung tâm Trợ giúp xã hội, còn Trung tâm bảo trợ và Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần sẽ nhập vào Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh.

1959.jpg
Bệnh viện Đa khoa Hạ Long sẽ nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh cũng thực hiện sắp xếp, tinh gọn lại các đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long sẽ được sáp nhập vào Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, hình thành một đầu mối thống nhất quản lý di sản thiên nhiên, văn hóa.

Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Xúc tiến du lịch sẽ nhập vào Bảo tàng tỉnh đổi tên thành Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm vụ xúc tiến du lịch được chuyển sang Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, đơn vị sẽ tiếp nhận thêm Trung tâm Xúc tiến & Phát triển công thương để trở thành tổ chức sự nghiệp tự chủ một phần, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn Nghệ thuật tỉnh sẽ đổi tên thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh, còn Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao nhập vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục tinh gọn các ban quản lý dự án, đồng thời tập trung xây dựng cơ chế tài chính mới cho các đơn vị sự nghiệp. Giá dịch vụ sự nghiệp công sẽ được tính đúng, tính đủ, tiến tới đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ công, thay cho bao cấp trọn gói.

1000002441.jpg
Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Xúc tiến du lịch sẽ nhập vào Bảo tàng tỉnh, đổi tên thành Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh sẽ tạm dừng cổ phần hóa 3 Ban quản lý chợ (Hạ Long I, Móng Cái và Cái Rồng) nhưng vẫn đẩy nhanh cổ phần hóa Đoàn Khảo sát thiết kế thủy nông (kế hoạch hoàn thành trong 10/2025) và Viện Quy hoạch & Thiết kế Xây dựng ( dự kiến hoàn thành năm 2026). Hai trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống nông, thủy sản sẽ dừng cổ phần hóa, chuyển sang giải thể trước năm 2026.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và gửi đề án về Sở Nội vụ để thẩm định. Trước ngày 10/10/2025, các đề án về vịnh Hạ Long – Bái Tử Long, Bệnh viện Việt – Thụy Điển, Cao đẳng Việt – Hàn, Khuyến nông, Ban Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý dự án khu vực II... phải được hoàn thiện.

Trước 15/10/2025, các phương án sắp xếp còn lại trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nội vụ phải hoàn tất hồ sơ trình thẩm định. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các vấn đề về tài chính, tài sản, chuyển đổi loại hình đơn vị tự chủ; các sở chuyên ngành chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, đảm bảo quyền lợi cho viên chức, người lao động.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #doanh nghiệp nhà nước #giáo dục #y tế #văn hóa #kinh tế #sắp xếp #sáp nhập #hợp nhất #tinh gọn

Xem thêm

Cùng chuyên mục