Chi tiết kế hoạch tinh gọn các đơn vị y tế, giáo dục, văn hóa và doanh nghiệp nhà nước tại Quảng Ninh

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch lớn về sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, với hàng loạt phương án hợp nhất, tinh gọn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế.

Lĩnh vực giáo dục được xem là một trong những trọng tâm của đợt sắp xếp này. Tỉnh giao các sở, ngành liên quan xây dựng đề án hợp nhất Trường Đại học Hạ Long (thuộc tỉnh) và Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (thuộc Bộ Công Thương) để hình thành một đại học đa ngành trực thuộc tỉnh, định hướng trở thành cơ sở giáo dục đại học chủ lực của vùng Đông Bắc.

Đối với hệ thống cao đẳng, trung cấp, Quảng Ninh sẽ sáp nhập các trường cao đẳng nghề vào Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh, đồng thời cũng chuyển Trung tâm Sát hạch lái xe & Giám sát giao thông đường bộ từ Sở Xây dựng về trường này, hình thành một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao.

Ở bậc THPT và GDTX, Quảng Ninh chủ trương sáp nhập 4 trường THPT còn 2 trường, đồng thời hợp nhất 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành 1 trung tâm cấp tỉnh có trụ sở chính và các phân hiệu ở các địa bàn.

Trong lĩnh vực y tế, kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí sẽ xây dựng đề án tổ chức lại, bao gồm cả việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Trong khi Bệnh viện Đa khoa Hạ Long sẽ nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đáng chú ý, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 13 trung tâm y tế thành 5 bệnh viện đa khoa khu vực, đồng thời 171 trạm y tế xã/phường sẽ được sắp xếp còn khoảng 55 trạm. Các cơ sở bảo trợ xã hội được hợp nhất thành Trung tâm Trợ giúp xã hội, còn Trung tâm bảo trợ và Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần sẽ nhập vào Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh.

Quảng Ninh cũng thực hiện sắp xếp, tinh gọn lại các đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long sẽ được sáp nhập vào Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, hình thành một đầu mối thống nhất quản lý di sản thiên nhiên, văn hóa.

Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Xúc tiến du lịch sẽ nhập vào Bảo tàng tỉnh đổi tên thành Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm vụ xúc tiến du lịch được chuyển sang Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, đơn vị sẽ tiếp nhận thêm Trung tâm Xúc tiến & Phát triển công thương để trở thành tổ chức sự nghiệp tự chủ một phần, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn Nghệ thuật tỉnh sẽ đổi tên thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh, còn Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao nhập vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục tinh gọn các ban quản lý dự án, đồng thời tập trung xây dựng cơ chế tài chính mới cho các đơn vị sự nghiệp. Giá dịch vụ sự nghiệp công sẽ được tính đúng, tính đủ, tiến tới đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ công, thay cho bao cấp trọn gói.

Quảng Ninh sẽ tạm dừng cổ phần hóa 3 Ban quản lý chợ (Hạ Long I, Móng Cái và Cái Rồng) nhưng vẫn đẩy nhanh cổ phần hóa Đoàn Khảo sát thiết kế thủy nông (kế hoạch hoàn thành trong 10/2025) và Viện Quy hoạch & Thiết kế Xây dựng ( dự kiến hoàn thành năm 2026). Hai trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống nông, thủy sản sẽ dừng cổ phần hóa, chuyển sang giải thể trước năm 2026.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và gửi đề án về Sở Nội vụ để thẩm định. Trước ngày 10/10/2025, các đề án về vịnh Hạ Long – Bái Tử Long, Bệnh viện Việt – Thụy Điển, Cao đẳng Việt – Hàn, Khuyến nông, Ban Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý dự án khu vực II... phải được hoàn thiện.

Trước 15/10/2025, các phương án sắp xếp còn lại trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nội vụ phải hoàn tất hồ sơ trình thẩm định. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các vấn đề về tài chính, tài sản, chuyển đổi loại hình đơn vị tự chủ; các sở chuyên ngành chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, đảm bảo quyền lợi cho viên chức, người lao động.