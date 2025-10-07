Sắp xếp hợp lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế

TPO - Thủ tướng nhấn mạnh, lĩnh vực giáo dục và y tế đang có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các địa phương cần rà soát, đánh giá tổng thể để đề xuất sắp xếp một cách hợp lý.

Chiều tối 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Kế hoạch 130 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Chính phủ, ở Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành.

Ở địa phương, rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới; đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, giáo dục và y tế đang là hai lĩnh vực có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập. Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và nhất là các địa phương cần rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua, phân tích những mặt làm tốt, chưa tốt, rà soát xem việc sắp xếp đã đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật chưa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại cuộc họp

Về phương án sắp xếp, Thủ tướng yêu cầu bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương để đề xuất bố trí các đơn vị sự nghiệp công lập trong 2 lĩnh vực này một cách hợp lý nhất. Tinh thần làm thế nào để tốt nhất cho nhân dân, đời sống của người dân được nâng lên, mục tiêu cao nhất là đảm bảo chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đảm bảo học sinh được đi học.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh các mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp là giảm đầu mối, tăng quy mô; nâng cao dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; giảm chi tiêu, đầu tư của nhà nước và thúc đẩy sự lớn mạnh của các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường sự hưởng thụ của người dân.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn và giao cho địa phương căn cứ vào đó cùng điều kiện thực tế tại địa phương mình để đề xuất việc bố trí, sắp xếp. Nếu thực tiễn phát sinh, các văn bản của Đảng, luật pháp của Nhà nước chưa bao phủ hết thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi.