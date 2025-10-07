Sắp xếp 140 trường đại học công lập từ năm 2026

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

HOA BAN
TP - Bộ GD&ĐT cho biết, theo phân công, đơn vị được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Sắp tới, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho hay, Bộ GD&ĐT nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc hệ trọng này nhưng Bộ không thể tự làm, phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp.

Về việc giải quyết vấn đề đào tạo phải gắn với thực hành yêu cầu của xã hội cũng như của thị trường lao động. Để làm được điều này, trước hết Bộ GD&ĐT xác định đề án sắp tới sẽ căn cứ vào cơ sở, quan điểm Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Chính phủ...

Thứ hai là căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Tiếp theo là căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt. Cuối cùng, căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới và các vùng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Theo ông Lê Tấn Dũng, mục tiêu của Đề án đặt ra yêu cầu đào tạo phải gắn với mục tiêu phát triển, bảo đảm tính thực chất và hiệu quả. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và bám sát điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

“Đề án cũng đề ra những nguyên tắc và tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để bảo đảm quá trình triển khai được công khai, minh bạch, tránh tình trạng “xin - cho”, chạy chọt hay tiêu cực”, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nói.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận cao trước khi thực hiện. Khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ GD&ĐT sẽ công khai toàn bộ nội dung và cung cấp đầy đủ thông tin tới các cơ quan báo chí, truyền thông.

HOA BAN
#sắp xếp trường đại học công lập 2026 #đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đào tạo #chương trình phát triển giáo dục đại học Việt Nam #quy hoạch mạng lưới trường đại học #giáo dục nghề nghiệp Việt Nam #phối hợp giữa các bộ ngành trong sắp xếp trường đại học #đào tạo gắn với thị trường lao động #nguyên tắc minh bạch trong sắp xếp trường đại học #chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam #đề án sắp xếp trường đại học công lập

