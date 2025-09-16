Sẽ rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học

TPO - Thủ tướng Chính phủ cho biết, sẽ rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn; giảm đầu mối cơ quan quản lý, xóa bỏ cấp trung gian…

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Các nghị quyết được quán triệt, gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề về Nghị quyết 71. Ảnh: Như Ý.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề về Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71.

Thủ tướng nêu, bối cảnh hiện nay đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo. Theo Thủ tướng, trong Nghị quyết 71, Đảng, Nhà nước xác định: giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc.

“Chúng ta bổ sung vế “quyết định tương lai của dân tộc”, nhất là trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc chúng ta có chủ trương mới về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là yêu cầu khách quan, không làm không được. Nếu không làm thì sẽ đi sau, không thể bắt kịp và tiến cùng, chứ đừng nói tới vượt lên.

Theo Thủ tướng, đột phá phát triển giáo dục đào tạo sẽ góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Muốn vậy, Thủ tướng cho rằng, phải có nhân lực chất lượng cao, nhân tài; cùng với phương thức làm việc mới, con người mới và quan trọng là “làm mới lại chính chúng ta”.

“Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tập trung xây dựng và ban hành Nghị quyết số 71, trong đó đề ra những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ hơn để khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, góp phần thúc đẩy thực hiện các quyết sách mới của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm”, Thủ tướng nêu.

Rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp

Điểm qua những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 71, theo Thủ tướng, quan điểm chỉ đạo là cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giáo dục toàn diện “Đức -Trí - Thể - Mỹ”, là yếu tố quan trọng nhất quyết định tương lai dân tộc.

Cùng với đó, phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong toàn xã hội về học tập, tự học tập, học tập không ngừng, học tập suốt đời…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

“Người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục và đào tạo; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm, giáo dục mầm non, phổ thông là nền tảng hình thành nhân cách, phát triển phẩm chất và năng lực. Giáo dục nghề nghiệp là then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao. Giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71, Thủ tướng nhấn mạnh, có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, cụ thể hóa thành 36 mục tiêu và 151 nhiệm vụ. Chính phủ đã phân công cụ thể các nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương với tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, bảo đảm sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở, các tổ chức cá nhân cùng đồng hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Trong số các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng cho biết, sẽ rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn. Giảm đầu mối cơ quan quản lý, xóa bỏ cấp trung gian… Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thực hiện chủ trương không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế).