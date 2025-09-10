Giáo viên tin tưởng Nghị quyết 71 sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong giáo dục

TPO - Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng nhiều chính sách ưu đãi với cơ sở giáo dục, khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục cũng như đã đề ra các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong giáo dục.

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo mang đến cơ hội lớn cho ngành Giáo dục bứt phá và tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

TS Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) đánh giá, đây là nghị quyết mang lại nhiều cơ hội lớn cho ngành Giáo dục nên cần nắm bắt, được xem là cánh cửa đưa giáo dục Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

TS Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM)

Mặt khác, nghị quyết 71-NQ/TW đặt ra những mục tiêu và định hướng cụ thể, rõ ràng như: đến năm 2045, Việt Nam phải có 5 trường đại học tinh hoa và lọt vào top 100 trường đại học hàng đầu thế giới.

Về thể chế và chính sách, Nghị quyết 71-NQ/TW đã đề ra các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong giáo dục như: tăng phụ cấp ưu đãi lên 70% và 100% đối với vùng khó khăn; cam kết chi 20% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó 5% dành cho đầu tư, 3% cho giáo dục đại học; xây dựng đại học tinh hoa; thu hút chuyên gia quốc tế; tập trung vào STEM và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ; xem trí tuệ nhân tạo (AI) là bước ngoặt để tạo nên những chuyển đổi mang tính đột phá, đưa giáo dục bước vào kỷ nguyên mới.

Theo TS Thảo, Nghị quyết 71-NQ/TW đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể trong việc hướng đến đào tạo nguồn nhân lực trở thành công dân toàn cầu, giỏi ngoại ngữ, công nghệ, tư duy phản biện và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Để đạt được mục tiêu này, Nhà nước huy động mạnh mẽ nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp, các quỹ tài trợ và quan tâm đến giáo dục ngoài công lập. Tất cả được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, lộ trình rõ ràng, không còn khái quát chung chung như trước đây.

"Điều này cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc hiện thực hóa mục tiêu trước thềm năm học mới, đồng thời hoàn toàn phù hợp với bối cảnh phát triển chung của khu vực và thế giới. Sự bùng nổ của ứng dụng khoa học, công nghệ trên mọi lĩnh vực cùng với sự chuyển đổi trong tư duy và nhận thức về thế giới trong bối cảnh hội nhập và hợp tác ở một tầm thức mới. Ở đó, mọi công dân và quốc gia đều hướng đến mục tiêu chung, nhưng vẫn phải giữ gìn bản sắc riêng của dân tộc mình", cô Thảo chia sẻ.

Điểm mở then chốt để giáo dục Việt Nam tiệm cận và hội nhập với khu vực và thế giới?

Theo TS Nguyễn Thị Huyền Thảo, Nghị quyết 71-NQ/TW nêu rõ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chú trọng và mở rộng với nhiều hình thức nhằm huy động nguồn lực đầu tư từ các quốc gia, tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài có trình độ phát triển. Đồng thời, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được thúc đẩy thông qua hình thức thành lập các quỹ học bổng.

Cũng theo cô Thảo, cùng với đó là việc mở rộng, đa dạng hóa và làm sâu sắc hơn các cơ chế hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Việc tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện một cách phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam.

Đồng thời, theo cô Thảo, cần thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; tích cực tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng và phát triển giáo dục quốc tế.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc hợp tác, liên kết với các trường đại học uy tín và doanh nghiệp lớn ở nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm và công nghệ mới nổi. Việc khuyến khích hợp tác, liên kết đào tạo theo mô hình giáo dục số, xuyên biên giới cũng là một hướng đi quan trọng.

"Đây được xem là điểm mở then chốt để giáo dục Việt Nam tiệm cận và hội nhập với khu vực và thế giới. Nghị quyết 71 đã chỉ ra rất rõ và cụ thể về các hình thức hợp tác, cho phép áp dụng các mô hình giáo dục quốc tế phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nước ta”, TS Nguyễn Thị Huyền Thảo đánh giá.