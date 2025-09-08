Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Nghị quyết 71 đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Hà Linh
TPO - Bước vào năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với GD&ĐT, khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước đồng thời cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Nghị quyết 71 cũng thể hiện tầm nhìn và chiến lược mới của Đảng cho hệ thống giáo dục trong tương lai, khi mà bối cảnh thế giới đang có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đã xác định những mục tiêu lớn cùng các nhiệm vụ, giải pháp có tính chất đột phá mạnh mẽ nhằm đổi mới, nâng tầm giáo dục Việt Nam.

Với toàn ngành Giáo dục, đây là cơ hội lớn để bứt phá, khẳng định vị trí quyết định của giáo dục đối với phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

“Ý thức được điều này, Bộ GD&ĐT đang khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71 và sẽ cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học này”, Bộ trưởng Sơn nói.

Thúc đẩy khoa học công nghệ, nâng cao năng lực số

Cũng theo Bộ trưởng, một trong những nội dung quan trọng trong năm học mới đó là thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trọng yếu cho phát triển đất nước, trong đó đào tạo nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt. Nhận thức rõ yêu cầu này, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Ở giáo dục phổ thông, chương trình mới hướng tới phát triển năng lực toàn diện, đặc biệt là năng lực số, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Ở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT tập trung mở rộng đào tạo các ngành mũi nhọn như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, an ninh mạng; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong nhà trường; nâng cấp các đại học quốc gia, đại học vùng và cơ sở trọng điểm theo chuẩn khu vực và quốc tế.

Để thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp), Bộ GD&ĐT đã tham mưu, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở đào tạo hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức thực tập – thực hành, phát triển các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ngay trong trường. Điều này giúp tạo nên chuỗi giá trị khép kín, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; khuyến khích nghiên cứu, công bố quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời có chính sách thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chuẩn hóa, hiện đại hóa và quốc tế hóa chương trình đào tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực quốc gia gắn với dự báo nhu cầu; mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực công nghệ cao của khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, năng lực số của giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Để thúc đẩy điều này, ông cho biết, Bộ đã ban hành Khung năng lực số người học với 6 nhóm năng lực cốt lõi.

Đặc biệt, Bộ đang chuẩn bị ban hành Chiến lược chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục. Mục tiêu của Chiến lược là ứng dụng AI một cách tổng thể, có trách nhiệm, hướng tới nền giáo dục số hiện đại, linh hoạt và công bằng.

Hà Linh
