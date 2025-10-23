Bắc Ninh thông tin về Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Chiều 23/10, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 28/10 và 29/10/2025. Đại hội có 587 đại biểu tham dự, gồm 358 đại biểu chính thức và 229 đại biểu khách mời.

Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2024 - 2029 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024 – 2029; góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Đồng thời, đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



MTTQ tỉnh Bắc Ninh họp báo thông tin về đại hội.

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội xác định 3 khâu đột phá. Cụ thể, MTTQ tỉnh Bắc Ninh đổi phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ Nhân dân; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân.

MTTQ tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ với cơ quan Đảng, chính quyền đạt hiệu quả.

MTTQ tỉnh Bắc Ninh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí cán bộ làm việc có hiệu quả; quan tâm rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội đề ra 6 chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi người dân vùng lũ ở xã Kép (Bắc Ninh).

Về nhân sự, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 120 người (giảm 3 người so với số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh sau khi sáp nhập 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh). Đại hội hiệp thương cử 119 người, trong đó tái cử 63/119 vị (chiếm 53%), tham gia lần đầu 56/119 vị (chiếm 47%).

Cụ thể, đại diện các tổ chức thành viên 25 người; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường 50 người; cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên một số lĩnh vực 26 người; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh 18 người. Cơ cấu kết hợp: nữ có 29/119 vị (24%), người ngoài Đảng có 7/119 người (chiếm gần 6%), dân tộc thiểu số có 9/119 người (chiếm hơn 7%), tôn giáo có 6/119 người (chiếm 5%).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh dự kiến 12 người, gồm chủ tịch và 11 phó chủ tịch (trong đó có 1 Phó Chủ tịch Thường trực). Các chức danh lãnh đạo tại đại hội hiệp thương cử gồm cóchủ tịch (tái cử), 11 phó chủ tịch (tái cử). Phó chủ tịch chuyên trách có 6 người.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, sau khi sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới luôn phát huy truyền thống đoàn kết để phát triển địa phương. Sau khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội được Nhà nước giao nhiệm vụ trở thành thành viên của MTTQ tỉnh Bắc Ninh, bộ máy mới đã vận hành trơn tru và đi vào hoạt động nề nếp.