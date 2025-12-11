TPHCM chuẩn bị gì trước khi đoàn công tác EC kiểm tra thực địa?

TPO - Từ khi thực hiện gỡ thẻ vàng (năm 2017) đến nay, lần đầu tiên trên địa bàn TPHCM không có trường hợp tàu cá mất kết nối, bị xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 11/12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo Quyết định số 2310 và Công điện số 198 của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết năm 2025.

Báo cáo tại buổi họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Phạm Thị Na cho biết trong năm 2025, Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) thành phố đã chỉ đạo rà soát công tác quản lý đội tàu, làm sạch dữ liệu đội tàu và đã xóa được 1.133 tàu cá theo quy định. Riêng tháng 11 (tháng cao điểm thực hiện), các địa phương đã xóa được 172 tàu cá, làm sạch dữ liệu đội tàu, giúp công tác quản lý đội tàu của thành phố tốt hơn.

Theo bà Na, một trong những điểm sáng trong năm nay là hơn 800 tàu cá có dấu hiệu mất kết nối nhưng riêng tháng 11 đã không có trường hợp nào. “Từ khi thực hiện gỡ thẻ vàng (năm 2017) đến nay, đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố không có trường hợp tàu cá mất kết nối, bị xử lý vi phạm hành chính”, bà Na cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, năm 2024, tỷ lệ cấp giấy phép cho tàu cá chỉ đạt trên 50% nhưng đến nay tỷ lệ này đã đạt hơn 95% (tương ứng 4.268 tàu cá, tăng hơn 24% so với năm ngoái).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết tới đây Thường trực Thành ủy sẽ có văn bản tăng cường chỉ đạo về công tác IUU.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết tới đây đoàn kiểm tra EC vào kiểm ra số tàu không đủ điều kiện ra khơi mà thành phố báo cáo. Họ kiểm tra tại hiện trường và sẽ có kết luận. Ông Dinh yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo IUU cấp phường, xã, đặc khu. Ban Chỉ đạo này do Bí thư phường, xã, đặc khu đứng đầu.

Ở góc độ thành phố, sắp tới, Thường trực Thành ủy sẽ có văn bản gửi Bí thư phường, xã, đặc khu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc này, với tinh thần cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để gỡ được thẻ vàng EC.

Nêu rõ 5 vấn đề mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị TPHCM cần triển khai, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh yêu cầu trọng yếu là thành phố phải quản lý, “truy tận gốc” đội tàu cá không đảm bảo điều kiện ra khơi.

Cùng với đó, cần kiểm soát việc theo dõi, giám sát tình trạng ngắt kết nối của tàu cá. Ông Dinh chỉ rõ, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cùng với địa phương phải thành lập tổ phản ứng nhanh, để khi có tàu mất tín hiệu thì địa phương xuống tận nhà chủ tàu “truy ra” vị trí tàu mất kết nối, qua đó chứng minh được việc này không do nguyên nhân chủ quan để quyết định khép hồ sơ không xử phạt hay xử phạt.