Ngư dân mong chính quyền giới thiệu thương lái ‘VIP’ đưa thương hiệu hải sản Việt vươn xa

Ngô Tùng
TPO - Sáng 4/10, tại Chi đội Kiểm ngư số 2, phường Phước Thắng, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để lực lượng vũ trang và bà con hiểu rõ hơn những chủ trương, chính sách về biển, đảo của Đảng và Nhà nước, củng cố tình đoàn kết quân - dân.

z7080477368912-79f29d084202b8c089683d0fb6bd5955.jpg
z7080477403687-8a2a66bd7bd2b8ba076f4e973cadd7bc.jpg
Lãnh đạo các cơ quan chức năng TPHCM dùng bữa sáng cùng ngư dân. Ảnh: Ngô Tùng
z7080477368833-feaad15672246dc0785896de8f0ff11c.jpg
Lực lượng Biên phòng lồng ghép tuyên truyền quy định khai thác thủy hải sản hợp pháp cho ngư dân.

Đại diện khoảng 50 chủ ghe thuyền trên địa bàn phường Phước Thắng, ngư dân Trần Bá Bình cho biết ông và nhiều người dân địa phương đang hành nghề lưới vây cá cơm.

Trong bối cảnh TPHCM mở rộng với triển vọng hội nhập sâu rộng hơn, ngư dân Trần Bá Bình kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm đến đầu ra cho cá cơm. Ông tâm sự, ngư dân không có các mối quan hệ hay hiểu biết nhiều, do đó rất mong các cơ quan chính quyền, các lãnh đạo có thể giới thiệu thương lái “VIP” để bà con nắm được cách thức chế biến, bảo quản cá nhằm đưa thương hiệu con cá cơm Việt Nam ngày càng vươn xa.

z7080477336993-1a1fea2107cb23826be5b2e2804f0040.jpg
Ngư dân Bá Bình nêu ý kiến với các lãnh đạo.

Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM - cho biết mức xử phạt theo Nghị định 38 hiện rất cao, có thể lên đến 300-500 triệu đồng và vượt quá khả năng của ngư dân.

Do đó bà con cần thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình hành nghề, gồm việc có đầy đủ các loại giấy tờ, duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS từ khi ra khơi đến khi cập bến...

“Khi mình làm đúng, sản phẩm hải sản của mình sẽ có giá trị, được chứng nhận nguồn gốc, chứng nhận xuất khẩu rõ ràng”, bà Nga trao đổi.

z7080477337021-05ad65759b7baf113063fcb30c87fe38.jpg
Đại diện chính quyền thành phố trao đổi với ngư dân.

Bà Nga cũng cho biết, hiện nay hệ thống cảng của TPHCM cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cập tàu của ngư dân, do đó bà con cần bốc dỡ thủy hải sản đúng nơi quy định nhằm tránh ảnh hưởng đến công tác chống IUU (Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) cũng như ảnh hưởng đến giá trị hải sản của mình.

Triển khai nghề cá đúng quy định là cách khẳng định chủ quyền rõ ràng nhất

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - khẳng định ngư dân chính là một bộ phận không thể thiếu của thế trận quốc phòng trên biển.

Những hành động bám biển, cắm cờ, triển khai nghề cá đúng quy định của bà con chính là cách khẳng định chủ quyền của Việt Nam một cách rõ ràng nhất.

z7080478314593-7f06dfb9e9df9a14b29a5c7c946bc207.jpg
z7080478379635-ec0249397cf2c2916f5c68978f98d9b5.jpg
Lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Theo Đại tá Hùng, tình thế Biển Đông có lúc phức tạp nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng và sẵn sàng kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chính phủ Việt Nam đã khẳng định vấn đề này.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Thị Thủy đánh giá chương trình không chỉ là buổi thăm hỏi, mà còn là lời cám ơn chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố gửi đến những người đang ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

z7080477403688-00581f06bc8a4d821e5547e355027689.jpg
Bà con nhận món quà nghĩa tình từ chương trình.
z7080478314484-309faf4a2fe89d0952895a3c350aef23.jpg
Buổi gặp gỡ, trao đổi thân tình góp phần củng cố mối gắn kết, hiểu biết giữa bà con ngư dân với các cơ quan chức năng. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
